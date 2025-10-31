Horaire GMT+1: les cafetiers expriment leur ras-le-bol

La Fédération nationale des propriétaires de cafés et restaurants du Maroc a adressé une lettre au chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, lui demandant de revoir la décision de maintenir l’heure d’été pendant toute l’année.

Dans cette correspondance, dont Le Site info détient une copie, la Fédération plaide pour la suppression du changement horaire instauré depuis plusieurs années, estimant que cette mesure a eu des conséquences économiques, sociales et sanitaires négatives sur une large frange de professionnels, de salariés et de citoyens.

L’organisation professionnelle souligne que le maintien de cet horaire a entraîné plusieurs contraintes, notamment la baisse de l’activité matinale dans les cafés et restaurants, en raison du départ des employés, étudiants et citoyens dans l’obscurité, ainsi qu’une hausse des coûts d’exploitation liée à l’éclairage et au chauffage prolongés durant les matinées.

La Fédération avertit également que ce changement horaire accroît les risques pour les travailleurs et les clients amenés à se déplacer très tôt, alors qu’il fait encore nuit, surtout en hiver. Elle évoque en outre des perturbations du rythme biologique, affectant la concentration et la productivité.

En conclusion, la Fédération nationale des cafés et restaurants appelle le gouvernement à abandonner définitivement l’heure d’été et à revenir à l’heure légale, plus adaptée aux spécificités climatiques et sociales du pays, tout en préservant le bien-être des citoyens et les intérêts du secteur, l’un des plus gros pourvoyeurs d’emplois du Maroc.

