Fouzi Lekjaa réagit aux appels au boycott des matchs des Lions

Fouzi Lekjaa, le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances chargé du Budget, a réagi aux appels à boycotter les matchs de la sélection nationale, relayés ces derniers jours sur les réseaux sociaux en marge des manifestations Gen Z.

Intervenant ce jeudi lors de la réunion de la Commission des finances et du développement économique consacrée à l’examen du projet de loi de finances, Lekjaa a fermement rejeté ces appels, rappelant que les joueurs de l’équipe nationale sont avant tout «des fils du peuple».

« Ces joueurs viennent d’Aït Bouguemez, de Khémisset… Que nous a fait Hakimi pour qu’on le boycotte ? C’est un enfant de Ksar El Kébir », a-t-il déclaré, soulignant que le devoir des Marocains est de soutenir leur sélection pour décrocher un titre continental qui échappe au Royaume depuis 1976.

Le ministre a par ailleurs estimé que le véritable débat doit porter sur les retombées économiques et touristiques de l’organisation de la CAN 2025, et non sur des appels au boycott.

