Conseil de gouvernement : feu vert pour une nouvelle zone d’accélération industrielle à Meknès

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a adopté le projet de décret n°2.25.475 portant création de la zone d’accélération industrielle (ZAI) de Meknès.

Présenté par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, ce projet de décret vise à créer une zone d’accélération industrielle à la commune Sidi Slimane Moul Al Kifane (Préfecture de Meknès), a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Il s’agit aussi d’établir la liste des activités industrielles autorisées au sein de cette zone, a ajouté le ministre.