Maroc

Tanger : deux arrestations après la mort accidentelle d’un bébé en crèche

Rédaction M30 octobre 2025 - 17:52

Le juge d’instruction près la Cour d’appel de Tanger a ordonné, ce jeudi, le placement en détention de la propriétaire d’une crèche et d’une éducatrice dans le cadre de l’enquête sur le décès d’un nourrisson.

Selon une source proche du dossier, le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Tanger a demandé l’ouverture d’une réquisition à l’encontre de la propriétaire de la crèche et de l’éducatrice pour exposition et abandon d’un enfant de moins de 15 ans dans un lieu isolé ayant entraîné la mort, escroquerie et exercice d’une activité sans autorisation.

Cette décision intervient à la suite de l’enquête sur le décès d’un bébé survenu avant-hier dans le quartier Bir Chifa à Tanger, après qu’il a subi une fracture du crâne à la suite d’une chute accidentelle provoquée par une autre enfant présente à la crèche.


