Casablanca : terrible accident au quartier Oulfa

Une voiture légère s’est renversée dans les premières heures de ce mercredi, sur l’avenue El Haj Fath, dans le quartier Oulfa, à Casablanca.

Selon une source de Le Site info, le conducteur a perdu le contrôle du volant avant que le véhicule ne se renverse, semant la panique chez les automobilistes et les riverains. Et d’ajouter que l’excès de vitesse serait à l’origine de l’accident qui, heureusement, n’a pas fait de victimes.

Le drame a mobilisé les autorités qui se sont rendus sur place pour constater les faits et sécuriser le périmètre. Par ailleurs, une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

K.Z.