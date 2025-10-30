Maroc

Casablanca: un homme âgé perd la vie dans un terrible accident

Rédaction N30 octobre 2025 - 14:40

Ce jeudi matin, un accident de la route tragique s’est produit dans le quartier Bernoussi à Casablanca, entraînant le décès d’un homme âgé.

Selon les informations obtenues par Le Site info, un bus de transport scolaire a percuté le septuagénaire, qui a été transporté en urgence à l’hôpital dans un état critique. La victime est décédée à son arrivée à l’établissement, des suites de blessures graves au niveau de la tête.

Par ailleurs, les autorités ont ouvert une enquête, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

