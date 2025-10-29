Suspension des liaisons maritimes entre Tarifa et Tanger en raison du mauvais temps

Par LeSiteinfo avec MAP

Le trafic maritime entre le port espagnol de Tarifa et celui de Tanger a été suspendu mercredi après-midi en raison des conditions météorologiques défavorables induites par les fortes rafales de vent qui touchent actuellement le détroit de Gibraltar, ont indiqué les autorités portuaires de la baie d’Algésiras.

Les traversées programmées ce mercredi entre 16h00 et 21H00 ont été annulées, précise la même source.

Par ailleurs, les liaisons maritimes entre Algésiras et Tanger Med se poursuivent normalement, selon les autorités portuaires.

L’Agence météorologique nationale espagnole (Aemet) prévoit, dans la province de Cadix, des pluies et des orages sur l’ensemble du littoral jusqu’à minuit, avec des cumuls de précipitations pouvant atteindre 25 litres par mètre carré, et jusqu’à 70 l/m² au cours de la journée.

Les vents soufflant également sur ces quatre zones (littoral, Grazalema, campagne et détroit), entraînent l’activation d’une alerte météorologique de 9h00 à 21h00, avec des rafales pouvant atteindre les 80 kilomètres par heure, d’après la même source.