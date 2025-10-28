Dispositif spécial à l’aéroport Mohammed V pour l’arrivée de Hakim Ziyech

Hakim Ziyech arrivera ce mardi soir à l’aéroport Mohammed V de Casablanca pour rejoindre le Wydad Casablanca et finaliser les démarches de sa signature.

Selon une source de Le Site info, l’arrivée de Ziyech à l’aéroport Mohammed V est prévue vers 20h30, à bord d’un vol en provenance de l’aéroport Charles-de-Gaulle, à Paris.

Par ailleurs, un dispositif spécial de sécurité a été mis en place à l’aéroport afin d’assurer un déplacement fluide du joueur, qui ne sortira pas par la porte principale du terminal 2, mais par la porte habituellement réservée aux sélections nationales.

De nombreux supporters du Wydad ainsi que des journalistes prévoient d’ailleurs de se rendre à l’aéroport ce mardi soir pour accueillir Hakim Ziyech, lequel passera la visite médicale jeudi avant de finaliser officiellement sa signature les Rouge et Blanc.

Ziyech ne sera pas présenté lors du derby prévu mercredi, et ce pour des raisons d’organisation. Sa présentation officielle aura lieu dimanche prochain, avant le coup d’envoi du match contre l’Ittihad de Tanger, comptant pour la 7ᵉ journée de la Botola.

R.Z.