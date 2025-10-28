Octobre Rose : Oncorad Group introduit la Cryoablation mammaire

À l’occasion d’Octobre Rose, mois dédié à la sensibilisation au dépistage et à la prise en charge du cancer du sein, Littoral Clinic Ain Diab, établissement du réseau Oncorad Group, met en lumière une innovation majeure au service du confort et de la qualité de vie des patientes. Dr Alae Mrani Zentar, spécialiste de la radiologie interventionnelle, y a récemment réalisé avec succès une tumorectomie d’un cancer du sein par Cryoablation, une technique mini-invasive qui repose sur la destruction ciblée des tissus tumoraux par le froid.

Contrairement à la chirurgie conventionnelle, la Cryoablation ne nécessite ni incision ni anesthésie générale. À l’aide d’une fine sonde insérée sous guidage échographique, la zone tumorale est soumise à un froid extrême qui provoque une congélation rapide et une nécrose des cellules cancéreuses. Cette approche présente plusieurs bénéfices cliniques, notamment une absence de cicatrice visible, une réduction du risque d’infection, un temps de récupération très court et un confort post-opératoire nettement amélioré.

« La Cryoablation permet de traiter certaines tumeurs mammaires avec une précision millimétrique, sans douleur et sans altérer l’esthétique du sein. Au-delà de l’efficacité médicale, elle offre aux patientes une prise en charge plus humaine, plus respectueuse de leur corps et de leur bien-être », explique Dr Alae Mrani Zentar.

L’introduction de cette technique à Littoral Clinic Ain Diab illustre l’engagement d’Oncorad Group à rendre accessibles les technologies les plus avancées dans le traitement du cancer. Le réseau s’attache à promouvoir une cancérologie moderne fondée sur l’innovation, la précision et la personnalisation des soins.

En intégrant la Cryoablation dans ses protocoles, Oncorad Group confirme son ambition de développer des approches thérapeutiques moins invasives, centrées sur la qualité de vie des patientes. Cette démarche s’inscrit dans une vision globale où la médecine de précision et l’accompagnement psychologique occupent une place essentielle dans le parcours de soin.

À travers cette innovation, Littoral Clinic Ain Diab souhaite également rappeler l’importance du dépistage précoce et du suivi régulier. Chaque année, Octobre Rose mobilise la société autour d’un même message : le cancer du sein se soigne d’autant mieux qu’il est détecté tôt. En proposant des solutions thérapeutiques plus douces et plus rapides, Oncorad Group contribue à renforcer la confiance des femmes dans leur parcours de santé et à faire évoluer la perception du traitement du cancer vers plus de sérénité et d’espoir.

S.L.