Oncorad Group mise sur la formation comme levier d’inclusion (VIDEO)

Offrir à des jeunes la possibilité d’accéder aux métiers du paramédical quel que soit leur parcours scolaire ou leur origine sociale. C’est l’ambition que porte Oncorad Group depuis 2021 à travers un programme de bourses dédié à la formation dans le secteur de la santé.

Une initiative née d’un constat simple où chaque année, de nombreux bacheliers motivés voient leurs aspirations freinées par des obstacles financiers ou scolaires.

Trois ans après son lancement, le programme a vu émerger sa première promotion de lauréats. “Intégrés au sein des établissements du groupe, ces jeunes se distinguent par leur implication sur le terrain et leur envie constante d’apprendre”, souligne Ikram BGHIEL, Directrice Capital Humain, ESG et Communication Interne auprès de Oncorad Group. Leur parcours confirme la pertinence du dispositif, pensé non comme une mesure ponctuelle mais comme un levier de transformation à long terme.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la politique ESG d’Oncorad Group, construite autour de plusieurs objectifs de développement durable des Nations unies. L’éducation, l’inclusion et le travail décent y occupent une place centrale. À la bourse d’étude s’ajoute une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, avec les mêmes conditions salariales que l’ensemble des collaborateurs.

Le critère de sélection repose sur un principe fort, la motivation. Chaque candidat est reçu en entretien par un jury qui privilégie l’envie de s’engager dans les métiers de la santé. Une manière concrète de donner à chacun les moyens de construire son avenir, au-delà des notes ou des parcours types.