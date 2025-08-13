Oncorad Group : première chirurgie robotique de sphincter urinaire en Afrique

Une première médicale en Afrique : Oncorad Group, à travers son établissement Littoral Clinic Ain Diab, a réalisé avec succès l’implantation d’un sphincter urinaire artificiel par chirurgie robotique sur une patiente de 24 ans paralysée de la partie inférieure du corps.

Cette intervention, extrêmement complexe, n’avait jamais été pratiquée sur le continent, même en chirurgie conventionnelle.

Une avancée médicale majeure

L’implantation d’un sphincter urinaire artificiel est une procédure hautement spécialisée destinée à restaurer la continence urinaire chez les patients souffrant de pertes involontaires continues d’urine dues à une défaillance du sphincter naturel.

Grâce à la précision et à la mini-invasivité de la chirurgie robotique, il est désormais possible de réaliser cette opération avec des risques réduits, un temps de récupération plus court et un meilleur confort pour le patient.

Un niveau d’expertise rare

En France par exemple, seuls trois centres sont capables de réaliser cette intervention, dont deux par chirurgie robotique.

En Afrique, aucun centre n’avait encore développé cette expertise, qui exige une maîtrise pointue de la chirurgie reconstructrice urologique et de la robotique chirurgicale.

Cette première ouvre de nouvelles perspectives pour de nombreux patients atteints de paralysie ou de troubles sévères de la continence urinaire.

Elle démontre que le Maroc peut désormais offrir des soins de très haut niveau, évitant ainsi aux patients de devoir se déplacer à l’étranger pour bénéficier de ce type de traitement.

« Cette réussite illustre l’engagement de notre équipe à repousser les limites de la médecine au Maroc et en Afrique. C’est un honneur pour moi d’avoir pu réaliser cette intervention historique. Ce que nous avons accompli va bien au-delà de la technologie : c’est une seconde chance offerte à des patient(e)s qui pensaient ne plus avoir d’issue», déclare Dr Youness Ahallal, chirurgien urologue expert en chirurgie robotique au sein de Littoral Clinic Ain Diab, clinique historique d’Oncorad Group.