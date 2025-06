Oncorad: le Centre d’Oncologie Majorelle ouvre son nouveau département de Médecine Nucléaire

Le Centre d’Oncologie Majorelle, affilié à Oncorad Group, annonce l’ouverture officielle de son nouveau département de Médecine Nucléaire, accompagné de la mise en service d’installations médicales de dernière génération.

Cette initiative marque une avancée majeure dans la stratégie du groupe, résolument engagé à élargir l’accès à des soins oncologiques innovants et de haute qualité, au service des patients du Maroc et de la région.

Le Centre d’Oncologie Majorelle est une structure de soins dédiée à la prise en charge complète des patients atteints de cancer, offrant depuis 2016 une gamme complète de traitements de pointe dans un environnement sécurisé et moderne. L’extension du centre compte différents départements, à savoir :

La radiothérapie : Le centre est équipé de deux accélérateurs linéaires pour la radiothérapie externe, permettant un traitement efficace et précis pour les tumeurs. Le premier est spécifiquement dédié à la radiothérapie stéréotaxique pour les traitements de haute précision dans des zones spécifiques du corps, et le deuxième est un Halcyon de dernière génération, équipé du système RT Vision, le premier du genre à Marrakech pour réaliser la SGRT, une technique permettant un suivi en temps réel des mouvements du patient pendant la radiothérapie, garantissant ainsi une précision optimale, notamment pour la radiothérapie du sein gauche. Dans cette dynamique, le centre s’est également doté de la toute dernière génération du système de contourage automatique adossé à de l’intelligence artificielle appelé Syngovia, une première au Maroc.

Le service de médecine nucléaire : doté d’un PET-Scanner Siemens MCT et d’un système de scintigraphie gamma caméra de dernière génération, les deux outils sont essentiels pour le diagnostic précoce et l’évaluation de la réponse au traitement.

« Il s’agit d’une étape technologique majeure dont nous sommes particulièrement fiers, témoignant de l’engagement constant de notre centre en faveur de l’innovation et de l’excellence en soins », souligne Dr Amarouch, Directeur Médical du Centre d’Oncologie Majorelle.

Pour sa part, Dr Sara El Issami, Responsable du Département de Médecine Nucléaire du Centre déclare : « L’ouverture de ce département est un jalon essentiel pour notre centre et pour toute la région. Elle représente une avancée concrète vers une prise en charge plus personnalisée, plus fine et plus réactive des patients atteints de Cancer ».

Ce développement stratégique s’inscrit dans la dynamique d’innovation portée par Oncorad Group, qui investit depuis plusieurs années dans les technologies médicales les plus avancées pour améliorer la qualité de la prise en charge des patients.