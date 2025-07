Aide directe au logement: les derniers chiffres

Par LeSiteinfo avec MAP

Un total de 54.000 personnes, dont 3.000 dans le monde rural, ont bénéficié du programme d’aide directe au logement, a fait savoir mardi le secrétaire d’État chargé de l’Habitat, Adib Benbrahim.

En réponse à une question orale à la Chambre des conseillers sur « l’impact du programme d’aide au logement sur les zones rurales et montagneuses », Benbrahim a affirmé que plus de 167.000 demandes ont été reçues dans les différentes régions du Royaume, notant que ce programme a enregistré des résultats significatifs depuis son lancement l’année précédente.

Soulignant l’importance particulière que le ministère accorde au monde rural, le secrétaire d’État a relevé que le Groupe Al Omran a été mobilisé pour s’inscrire dans cette dynamique, précisant que le Groupe entamera dès août prochain la construction de plus de 2.930 logements répartis dans 49 centres ruraux émergents, dont Sidi Rahal, Sidi Bouathman, Ait Ourir et Zagora.

Cette initiative favorisera la création d’une dynamique économique locale et renforcera l’offre de logement dans les zones rurales et montagneuses, a-t-il dit, ajoutant que le groupe Al Omran œuvrera directement ou via ses partenaires du secteur privé pour fournir 147.000 logements d’ici 2028.

Par ailleurs, Benbrahim a indiqué que la deuxième phase du programme national relatif aux Ksour et kasbah 2025-2030 concernera près de 100 Ksour et kasbah d’une population totale avoisinant les 40.000 personnes, dans 15 provinces relevant de cinq régions.

Le coût global de cette phase est estimé à 1,5 milliard de dirhams, dont une contribution du ministère à hauteur de 550 millions de dirhams, alors que le reste (950 millions) est à la charge des départements de l’Intérieur, de la Culture, des Habous et du Tourisme.

