Les Marocains résidant en Espagne n’ont plus besoin de repasser le permis de conduire

Bonne nouvelle pour les Marocains résidant en Espagne. Depuis le 1er octobre 2025, ils peuvent désormais échanger leur permis de conduire marocain contre un permis espagnol sans passer d’examen.

Cette nouvelle procédure, mise en place par la Direction générale du trafic (DGT), s’effectue entièrement en ligne. Le demandeur dépose sa requête sur le portail officiel, la validité du permis est vérifiée électroniquement auprès des autorités marocaines, puis une simple visite au bureau régional permet de remettre le permis d’origine et d’obtenir une autorisation provisoire. Le permis espagnol définitif est ensuite envoyé par courrier en quelques jours.

Cette réforme concerne plusieurs pays liés à l’Espagne par un accord d’échange de permis, dont le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et certains États d’Amérique latine. Mais c’est la communauté marocaine, la plus importante d’Espagne, qui en bénéficiera le plus. Présente dans les secteurs du transport, de la logistique ou encore des services, elle voit ainsi ses démarches grandement simplifiées.

Les autorités espagnoles assurent que cette digitalisation ne se fera pas au détriment du contrôle : la validité de chaque document est systématiquement vérifiée avant approbation.

Pour le gouvernement de Pedro Sánchez, cette mesure s’inscrit dans une volonté de moderniser l’administration et de faciliter l’intégration des résidents étrangers. Elle illustre également la bonne coopération entre Rabat et Madrid, notamment dans le domaine de la mobilité et des échanges administratifs.

H.M.