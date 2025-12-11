Coupe arabe : le Maroc bat la Syrie et passe en demi-finale

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale du Maroc A’ de football s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe arabe (Qatar-2025) en battant son homologue syrienne sur le score de 1 but à 0, en match des quarts de finale, disputé jeudi au stade international Khalifa à Doha.

Le but de la victoire des Lions de l’Atlas a été l’œuvre de Walid Azaro à la 79e minute de jeu.

L’équipe du Maroc a été réduite à dix après l’expulsion de Mohamed Moufid (90+1e).