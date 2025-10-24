Marathon de Casablanca: plusieurs boulevards fermés à la circulation ce dimanche

A la Une

Dans le cadre de l’organisation du Marathon de Casablanca, prévu le dimanche 26 octobre 2025, la circulation sera interrompue sur plusieurs grands axes de la métropole afin d’assurer le bon déroulement de l’événement et la sécurité des participants.

Les restrictions s’appliqueront le jour de l’événement de 6h30 à 14h00 et concerneront Al Massira Al Khadra, Zerktouni, Ghandi, Socrate, Anfa, Moulay Youssef, Bourgogne, Hassan II et Hassan Ier.

La circulation sera également interdite à Sidi Mohammed Ben Abdellah, la Corniche, l’Océan Atlantique, Sidi Abderrahmane, Abdelkrim Khattabi, Ghandi, Ibn Sina, Moulay Rachid et Driss Slaoui.

Par ailleurs, le stationnement sera strictement interdit la veille de l’événement, soit à partir du samedi 25 octobre à 22h00, sur l’ensemble des boulevards concernés par le tracé. Les véhicules stationnés en infraction pourront être enlevés par la fourrière.

Les automobilistes sont invités à emprunter des itinéraires alternatifs et à respecter les consignes des autorités de police et des organisateurs mobilisés pour sécuriser l’événement.

H.M.