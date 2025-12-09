Météo Maroc : retour de la pluie ce mercredi 10 décembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 10 décembre 2025.

– Passages nuageux denses avec pluies ou averses pouvant être orageuses par moments et par endroits sur les plaines atlantiques Nord et Centre, les plateaux de phosphates et d’Oulmes, le Rif et l’Atlas.

– Ciel passagèrement nuageux sur le Sud-Est avec pluies éparses par moments à partir de l’après-midi.

– Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas au-delà de 1900 mètres.

– Temps assez froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux, avec gelée matinale et nocturne.

– Rafales de vent parfois assez fortes sur les côtes atlantiques Nord et Centre et le Rif occidental.

– Température minimale de l’ordre de -02/05°C sur l’Atlas, le Rif, les versants sud-est et les Hauts plateaux, de 09/16°C sur les plaines atlantiques Nord et Centre, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, Rhamna, le Souss, les provinces sahariennes et la Méditerranée et de 05/10°C partout ailleurs.

– Tendance de la température vers la baisse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Cap Spartel et Tan Tan et peu agitée à agitée ailleurs.