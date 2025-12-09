Protestation à Casablanca : les taxis dénoncent un traitement différencié entre villes

Certains chauffeurs de taxi ont organisé, ce mardi, un sit-in au milieu de l’avenue Mohammed VI à Casablanca pour protester contre les décisions de mise en fourrière.

Les conducteurs ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme une application inégale de ces décisions entre les taxis venant de Casablanca et ceux provenant d’autres villes, notamment Safi.

La protestation intervient après la mise en fourrière d’un seul taxi en provenance de Safi, qui transportait des passagers depuis Casablanca, et qui n’a été retenu que trois jours avant d’être libéré grâce à l’intervention d’un tiers, au lieu de la durée légale fixée à un mois et un jour.