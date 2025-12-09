Economie

Bourse de Casablanca : les tops et les flops de la journée

9 décembre 2025 - 17:29
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la séance de mardi:

Plus fortes baisses :

– Oulmès (-5,99% à 1.239 DH),

– Unimer (-5,03% à 151 DH),

– Taqa Morocco (-3,4% à 2.270 DH),

– Afriquia Gaz (-2,98% à 4.074 DH),

– Managem (-2,66% à 5.925 DH).

Plus fortes hausses :

– Cash Plus (+9,98% à 241,9 DH),

– M2M Group (+7,4% à 472,9 DH),

– Auto Nejma (+4,65% à 4.500 DH),

– Involys (+4,14% à 223,9 DH),

– Maghreb Oxygène (+2,69% à 420 DH).



