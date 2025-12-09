Météo Maroc : averses orageuses et chutes de neige ce mercredi dans plusieurs villes

Des averses parfois orageuses ainsi que des chutes de neige sont attendues, mercredi, dans plusieurs Provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ces averses parfois orageuses (20-30 mm) sont prévues mercredi de 10H00 à 20H00 dans les Provinces de Safi, Essaouira et Agadir-Ida-Ou-Tanane, précise la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, des chutes de neige (10 à 20 cm) à partir de 1.900 m sont prévues mercredi de 06H00 à 23H00 dans les Provinces d’Azilal, Al Haouz, Ouarzazate, Tinghir et Midelt, ajoute la même source.