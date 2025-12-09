Lancement de la deuxième édition du Festival des Talents de Casablanca

La ville de Casablanca donne le coup d’envoi de la deuxième édition du Festival des Talents de Casablanca pour la culture et les arts locaux (CASA WE ART 2025). Cet événement annuel s’attache à révéler et accompagner les nouvelles générations d’artistes issus de la métropole, tout en affirmant Casablanca comme un territoire dynamique, riche de créativité et d’effervescence culturelle.

L’organisation de ce festival s’aligne avec la vision portée par la Commune de Casablanca, qui ambitionne de consolider le rayonnement culturel de la métropole et d’insuffler une nouvelle vitalité à ses espaces artistiques. La Société de développement local Casablanca Events & Animation assure la mise en œuvre et la supervision de l’ensemble des programmes et activités du festival.

Abdelatif Naciri, vice-président de la Commune de Casablanca en charge des affaires culturelles et sportives, a déclaré que « le Festival des Talents de Casablanca représente un moment fort et un outil essentiel pour valoriser l’expression artistique locale. Cette initiative stratégique offre aux jeunes un cadre propice pour révéler leurs talents dans diverses disciplines. À travers ce projet culturel, la Commune entend consolider la position de Casablanca comme un pôle de création et d’innovation, tout en ouvrant de nouveaux horizons aux jeunes de la ville afin qu’ils puissent exprimer leurs ambitions et développer leurs compétences. Nous réitérons notre engagement à soutenir durablement ce rendez-vous annuel, convaincus qu’il constitue un investissement réel dans l’avenir de la métropole et dans le potentiel de sa jeunesse. »

De son côté, M. Mohamed Jouahri, directeur général de Casablanca Events & Animation, a indiqué que « l’organisation du Festival des Talents de Casablanca constitue pour l’entreprise l’occasion de consolider un modèle professionnel dans la gestion des grands événements culturels de la ville. Notre ambition est de créer une expérience artistique aboutie, capable de valoriser pleinement la créativité locale et d’offrir aux participants un cadre compétitif à la fois équitable et stimulant. Nous considérons ce festival comme un projet culturel stratégique sur lequel nous veillons à progresser continuellement, afin d’en faire une plateforme annuelle dédiée à la découverte des talents et à l’émergence de nouvelles opportunités artistiques à Casablanca. »

L’édition de cette année se distingue par un programme renouvelé qui reflète l’ouverture du festival à une diversité de talents créatifs. Des compétitions officielles et universitaires sont lancées afin d’accompagner les talents à différents stades de leur parcours. La participation est ouverte aux adultes et aux étudiants âgés de 18 ans et plus.

La deuxième édition du festival sera également marquée par l’hommage rendu à plusieurs figures et personnalités casablancaises ayant contribué de manière remarquable au développement des arts et ayant laissé une empreinte notable dans leurs disciplines respectives.

Une diversité artistique riche et des compétitions variées

Le festival offre aux participants l’occasion de concourir dans plusieurs disciplines créatives, parmi lesquelles

le théâtre collectif

l’interprétation musicale ou vocale en solo

la photographie, l’art numérique et le design d’objets

la peinture, la sculpture, la céramique artistique, l’art de la calligraphie et la gravure

le court-métrage et le film documentaire

Cette édition devrait attirer de jeunes talents issus de divers quartiers de la ville, avec l’ambition de façonner une scène culturelle qui reflète la richesse et la diversité de la créativité casablancaise.

Des jurys dotés d’une expertise artistique confirmée

Les jurys du festival rassemblent des profils artistiques de haut niveau. Cinq commissions indépendantes, composées chacune de trois spécialistes reconnus dans leurs domaines, ont été constituées conformément aux dispositions du règlement intérieur. Cette organisation a été pensée pour assurer des conditions d’évaluation fondées sur la transparence, l’équité et des critères clairement définis, offrant ainsi à l’ensemble des participants les mêmes chances dans le cadre d’une compétition structurée.

Les membres des jurys accompagneront les candidats tout au long des différentes étapes de sélection, jusqu’à la cérémonie de clôture où seront dévoilés les lauréats.

Des récompenses motivantes et un parcours professionnel valorisé

Le festival se clôturera par une grande soirée artistique dédiée à la célébration des lauréats dans l’ensemble des disciplines. Des prix financiers et matériels seront remis afin de soutenir leur démarche créative et de leur permettre de poursuivre leur parcours artistique avec davantage de confiance et de visibilité.

Le festival offre également aux talents participants l’opportunité de se produire devant des jurys spécialisés et des acteurs influents du paysage culturel. Les œuvres les plus remarquables bénéficieront d’une mise en lumière à travers les canaux officiels du festival, renforçant ainsi leur présence et leur rayonnement au niveau local.

Un espace de rencontre entre générations et d’expression de l’identité casablancaise

Le Festival des Talents de Casablanca pour la culture et les arts locaux constitue une plateforme privilégiée où se rencontrent création artistique et identité de la ville. Il contribue à nourrir le dialogue entre les générations et à encourager les jeunes à exprimer leurs visions artistiques ainsi que les enjeux de leur société.

La Commune de Casablanca et ses partenaires réaffirment leur volonté de faire de cet événement un rendez-vous annuel dédié à la valorisation des talents, un espace ouvert destiné à faire émerger de nouvelles générations d’artistes capables de représenter la ville dans les différentes scènes culturelles.