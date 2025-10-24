Conseil des Oulémas: validé par le Roi, le texte de la Fatwa sur la Zakat mis en ligne

Par LeSiteinfo avec MAP

Le texte de la Fatwa sur la Zakat du Conseil Supérieur des Oulémas a été mis en ligne, vendredi à 15h00, après que le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, ait bien voulu prendre connaissance de ce texte et donner Sa Haute approbation pour sa mise à la disposition du public.

Le texte de la Fatwa a été publié sur les sites web du Conseil Supérieur des Oulémas et du ministère des Habous et des Affaires islamiques.

En préambule de cette Fatwa, le Conseil Supérieur des Oulémas a souligné que l’objectif de cette fatwa demeure exclusivement l’explication (Al Bayan), la communication (Attabligh) et le rappel (Atadkir), lequel objectif est au coeur du devoir des oulémas.

Le Conseil a affirmé que la plupart des règles de cette Fatwa s’inscrivent en droite ligne du rite malékite et ont porté sur quatre aspects, à savoir les types de biens soumis à la Zakât, le montant dû pour chaque catégorie avec l’argent pour référence, tout en laissant le libre choix pour ceux optant pour l’or, le moment où la Zakat devient exigible et les catégories sociales qui y ont droit.

A cet égard, le Conseil a fait remarquer que le contexte exclut deux catégories des bénéficiaires de la Zakat, en l’occurrence ceux qui la collectent et la Zakat dédiée à l’affranchissement des esclaves.

Parmi les nouveautés, la Fatwa ne se limite pas aux biens ordinaires (céréales, richesse animalière), mais elle s’étend aussi aux produits de la terre autres que les céréales, aux nouveaux secteurs du commerce, de l’industrie et des services.

Le Conseil compte ouvrir sur son portail une rubrique dédiée aux questions relatives à la Zakat pour les activités économiques modernes génératrices de revenus.

Le Conseil a, en outre, mis l’accent sur le caractère modéré de la Fatwa qui émane de la jurisprudence, et répond à des questionnements souvent soulevés par le public, notant que la Fatwa précise les dispositions du troisième pilier de l’Islam, ce qui contribue à la protection de la religion sans contrainte ni ingérence.

Le Conseil Supérieur des Oulémas avait affirmé dans un communiqué que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu Le préserve, a bien voulu prendre connaissance du texte de la Fatwa du Conseil sur la Zakat, et donner Sa Haute approbation pour sa mise à la disposition du public.

S.L.