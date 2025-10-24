L’artiste Hanane El Fadili accomplit la Omra (PHOTO)

L’humoriste marocaine Hanane El Fadili a partagé sur son compte Instagram une photo prise à Médine, où elle accomplit les rites de la Omra.

Sur le cliché, elle apparaît vêtue d’un djellaba et d’un voile blancs, portant des lunettes de soleil et tenant un chapelet à la main. Elle a accompagné sa publication du message suivant :

« Dans la sérénité de la mosquée du Prophète, avec recueillement et foi, je prie pour l’âme de mon cher père. Je demande à Dieu la santé et le bien-être pour ma mère, pour tous ceux qui m’aiment, pour mes chers abonnés, ainsi que la paix pour notre cher pays et la guérison pour Sa Majesté le Roi Mohammed VI – que Dieu le protège et l’assiste. »

Pour rappel, Hanane El Fadili avait célébré, l’année dernière, ses 30 ans de carrière humoristique à travers une tournée intitulée « 30 ans de rire », qu’elle a présentée dans plusieurs grandes villes du Maroc.