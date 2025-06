Arabie Saoudite : lancement de la saison de la Omra

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Arabie Saoudite a annoncé le lancement de la saison de la Omra pour l’année 1447 de l’Hégire, à compter de mardi, en ouvrant la voie à la délivrance des visas pour les pèlerins étrangers.

Les autorisations seront délivrées à partir de mercredi via l’application « Nusuk », la plateforme numérique unifiée des services gouvernementaux dédiés aux visiteurs des Lieux Saints de l’Islam, a indiqué le ministère saoudien du Hajj et de la Omra.

L’application « Nusuk » permet aux utilisateurs de réserver et d’obtenir facilement les autorisations, en plus de bénéficier d’une large gamme de services numériques destinés à enrichir l’expérience des pèlerins.

Les préparatifs techniques et opérationnels pour cette nouvelle saison ont été lancés de manière anticipée, en coordination avec les parties concernées, afin de garantir la fluidité des procédures et la poursuite des améliorations, a souligné le ministère.

Les efforts se poursuivent également pour élargir l’offre de services numériques et de sensibilisation dans plusieurs langues, tout en assurant les plus hauts niveaux de sécurité et de confort pour les pèlerins, a-t-on conclu.