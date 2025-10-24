Aïn Sebaâ : le zoo devrait ouvrir d’ici la fin de l’année

Une source informée a confié à Le Site info que le parc zoologique d’Aïn Sebaâ, à Casablanca, devrait ouvrir ses portes à la fin de l’année en cours.

Karim Glaibi, membre du comité de suivi du parc zoologique d’Aïn Sebaâ et premier vice-président de l’arrondissement d’Aïn Sebaâ, a indiqué que le parc a commencé à accueillir une première série d’animaux, en vue de sa réouverture prochaine en tant qu’espace écologique et récréatif.

Il a ajouté, dans une déclaration antérieure à Le Site info, que cette étape intervient après plusieurs années de travaux et de réhabilitation, précisant que le parc abritera une grande variété d’espèces animales dans des espaces recréant leurs habitats naturels, ce qui permettra de redonner vie à ce site public et d’en faire une destination privilégiée pour les visiteurs et les familles.

Récemment, Nabila Rmili, maire de Casablanca, accompagnée de plusieurs élus, a effectué une visite de terrain au parc d’Aïn Sebaâ afin de constater les dernières finitions avant son ouverture.

À noter que la superficie totale du parc est de 13 hectares, dont 10 hectares consacrés aux animaux et 3 hectares dédiés aux espaces de loisirs. Le parc devrait accueillir environ 45 espèces animales différentes.