1er Moharram: quand sera observé le croissant lunaire ?

L’observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de Moharram aura lieu le jeudi 29 Dou Al-Hijja de l’hégire, correspondant au juin 2025.

Les magistrats, les Nadhirs et les délégués du ministère des Habous et des affaires islamiques seront invités à informer ce département de l’observation du Croissant lunaire ou de sa non-observation en le contactant aux numéros de téléphone suivants: (0537.76.11.45), (0537.76.09.32), (0537.76.05.49) et (0537.76.89.54) ou au numéro de fax (0537.76.17.21).

Rappelons que Ali Amraoui, ingénieur en astronomie, a annoncé que le 1er Moharram 1447 sera célébré le vendredi 27 juin au Maroc.

Le croissant sera visible le jeudi 26 juin, coincidant avec le 29 Dou Al-Hijja, ce qui signifie que le début de l’année hijri 1447 sera le vendredi 27 juin 2025», explique notre source.

Même si les calculs astronomiques permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu. C’est le ministère des Habous et des Affaires islamiques qui annonce officiellement la date du 1er Moharram au Maroc.

N.M.