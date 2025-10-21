Sahara: la Pologne affiche sa position

Par LeSiteinfo avec MAP

La Pologne considère le plan d’autonomie, proposé par le Maroc en 2007, comme « la base sérieuse, réaliste et pragmatique pour un règlement durable » du différend régional autour du Sahara marocain.

Cette nouvelle position de la Pologne a été exprimée par le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères polonais, Radosław Sikorski, dans un Communiqué conjoint publié, mardi, à l’issue d’un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le soutien de la Pologne à l’Initiative marocaine d’autonomie s’ajoute à celui de nombreux pays membres de l’Union Européenne. Désormais, 23 pays membres de l’UE et plus de 120 pays sont favorables à une solution durable dans le cadre de l’Autonomie sous souveraineté marocaine.

S.L