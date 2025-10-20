Maroc

PLF 2026: les deux Chambres du Parlement vont tenir une séance plénière

Les deux Chambres du Parlement tiendront, ce lundi, une séance plénière commune consacrée à la présentation, par la ministre de l’Économie et des Finances, du Projet de loi de finances au titre de l’année 2026 (PLF-2026).

La séance, qui se tient conformément à l’article 68 de la Constitution, débutera juste après la séance plénière hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants, indique un communiqué conjoint des deux Chambres du Parlement.

