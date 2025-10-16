PortNet : le guichet unique numérique qui connecte le commerce extérieur

Dans un contexte mondial où chaque heure de retard dans la logistique coûte cher, le Maroc a choisi d’investir dans une solution durable, le guichet unique numérique PortNet. Né de l’ambition de simplifier les procédures d’import-export et de connecter l’écosystème du commerce extérieur, PortNet incarne une transition vers une administration fluide, transparente et orientée usager.

L’idée n’est pas neuve. L’Agence nationale des ports a lancé dès 2008 le projet d’un portail national pour le commerce extérieur, avec l’appui des communautés portuaires, douanières, des transitaires, du secteur privé et d’autres administrations. Le concept ? Réunir en une même interface tous les acteurs — ports, aéroports, services de douane, transporteurs, opérateurs logistiques — pour harmoniser les échanges d’informations, d’argent et de documents. Le défi est colossal : passer d’une chaîne procédurale fragmentée à une chaîne fluide, numérique, dématérialisée de bout en bout.

Un guichet unique pour fluidifier les échanges

Quand un opérateur s’inscrit à PortNet, il doit d’abord créer un espace privé. Ce compte permet alors de souscrire aux services du guichet unique et d’accéder aux outils de gestion des opérations. Pour cela, plusieurs documents sont requis, statuts de l’entreprise, pièces d’identification fiscale, attestation bancaire, etc.

Le coût annuel pour l’abonnement figure dans les documents officiels : on y lit 3.600 MAD TTC pour l’accès complet aux services du portail. Une fois abonné, l’opérateur peut déposer ses demandes, suivre leur traitement, modifier ses données et gérer ses autorisations depuis un seul tableau de bord digital. Mais PortNet offre bien plus que la simple gestion administrative, c’est une plateforme stratégique.

Le système reproduit ce que l’on appelle un «Port Community System», une interface collaborative qui relie l’ensemble de la chaîne logistique portuaire. Les services potentiels couvrent en l’occurrence la préparation à l’importation (demande d’agréments, certificats de conformité), le suivi de passage des marchandises, le contrôle des inspections, la gestion des manifestes, le pilotage de l’embarquement et les paiements électroniques.

Des services élargis et une intégration progressive

En 2024, PortNet a étendu ses services. Désormais, toute demande d’approbation de modèles d’instruments de mesure doit être déposée via ce guichet unique, une démarche auparavant disséminée parmi plusieurs administrations. Au-delà de ces fonctions de base, PortNet s’est enrichi de plusieurs nouveaux services qui renforcent son rôle central dans la facilitation du commerce extérieur.

Ainsi, en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, un processus complet de dématérialisation de l’autorisation d’importation des instruments de mesure a été lancé. Les opérateurs peuvent désormais soumettre leurs demandes d’approbation, recevoir les récépissés et effectuer les démarches de contrôle via la plateforme, simplifiant considérablement les étapes jusqu’ici éclatées.

L’Agence nationale des ports (ANP) a également introduit, via PortNet, de nouvelles formalités digitalisées telles que la déclaration des colis lourds, la déclaration des déchets ou encore la demande d’accostage, complétant l’offre numérique portuaire. Pour permettre un pilotage stratégique, PortNet a déployé un outil baptisé «PortNet’s KPI», qui permet aux utilisateurs de suivre en temps réel des indicateurs de performance personnalisés et de transformer leurs données en levier de décision.

Toujours dans une logique d’amélioration de la sécurité des opérations, PortNet a instauré un système d’authentification à double facteur, obligatoire pour l’accès à certaines fonctionnalités sensibles depuis juillet 2025. Parallèlement, une application mobile permet de suivre les procédures en mobilité. PortNet se rapproche ainsi des standards les plus exigeants de gouvernance numérique.

Vers une plateforme certifiée et interconnectée

D’autres évolutions viennent compléter cette dynamique, notamment la digitalisation des procédures d’exportation de produits artisanaux, ainsi que de nouveaux mécanismes visant à réduire les délais de séjour des marchandises dans les ports en optimisant la gestion documentaire en ligne.

Pour illustrer sa solidité, PortNet est certifié ISO 27001 — version 2022 — pour son Système de management de la sécurité de l’information. Cette certification garantit que la plateforme respecte des standards élevés de sécurisation des données et continuité de service. Par ailleurs, PortNet mise également sur la transparence. Il publie ses Key Performance Indicators (KPIs) via son portail fédérateur, afin que les utilisateurs et parties prenantes puissent suivre l’évolution de la plateforme.

L’apport de PortNet va aussi au-delà des frontières nationales. Il structure les flux B2B du commerce extérieur pour les harmoniser à travers les points d’échange — ports, aéroports, postes frontaliers — en orchestrant les données, les paiements et les cargaisons. À travers cette intégration, le guichet unique réduit l’incertitude, accélère les opérations, diminue les coûts et renforce la compétitivité des opérateurs.

Pour autant, PortNet n’est pas exempt de défis. Son adoption par tous les acteurs, surtout les plus petits, exige accompagnement, formation continue et interfaces conviviales. L’interopérabilité avec d’autres systèmes (douane, autorités sanitaires, transport intérieur) demeure un chantier permanent. Le contrôle des performances à forte échelle (pics d’activité, volumes élevés) demande robustesse technique et supervision continue.

