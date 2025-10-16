Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie : la transformation numérique au service d’une gouvernance foncière durable

Engagée dans une dynamique continue de modernisation, l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) s’impose aujourd’hui comme un acteur central de la digitalisation des services publics au Maroc. À travers la dématérialisation de ses procédures, la valorisation de la donnée foncière et la préparation de sa vision stratégique 2030, l’institution redéfinit son modèle d’action pour répondre aux exigences d’efficacité, de transparence et de durabilité.

L’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) occupe une place importante dans le paysage marocain des services publics digitalisés. En pilotant la modernisation des services fonciers, cadastraux et cartographiques, elle contribue directement à la transformation numérique de l’administration.

Son ambition est d’offrir des prestations plus accessibles, plus sécurisées et plus transparentes, tout en consolidant la base de données foncières et topographiques du Royaume. À la veille du lancement de sa vision stratégique 2030, l’Agence s’engage dans une nouvelle phase où la donnée numérique devient un levier central de performance et de service au citoyen.

Une institution au cœur du service public digital

Créée par la loi 58-00 et placée sous la tutelle du Chef du gouvernement, l’ANCFCC a pour mission de garantir la sécurité juridique des droits de propriété, d’établir le cadastre national et de produire la cartographie officielle. À travers ses 150 services extérieurs et ses près de 4.800 collaborateurs, elle assure une présence territoriale étendue et un accompagnement de proximité. Mais au-delà de son rôle historique, l’Agence s’est imposée comme un acteur moteur de la dématérialisation des démarches administratives.

L’introduction de plateformes telles qu’e-conservation et e-cadastre a marqué une étape majeure, les usagers peuvent désormais consulter leurs titres fonciers, suivre leurs dossiers, effectuer des paiements ou demander des certificats en ligne. Cette transition numérique a permis de réduire les délais, d’améliorer la traçabilité et de renforcer la transparence dans la gestion foncière.

De la modernisation à la planification stratégique

Depuis plus d’une décennie, l’ANCFCC articule son action autour de cycles stratégiques pluriannuels. Les plans 2017-2021, puis 2022-2025, ont constitué deux séquences structurantes. Le premier a posé les bases de la numérisation des processus et du renforcement des capacités techniques ; le second a consolidé la généralisation progressive de l’immatriculation foncière, modernisé les infrastructures géodésiques et amélioré les services aux usagers.

L’échéance du plan actuel ouvre aujourd’hui un moment charnière. L’Agence évalue les réalisations accomplies afin de bâtir la stratégie 2030, qui fixera le cap de la prochaine décennie. Cette vision s’inscrira dans la continuité de la transformation digitale engagée, tout en intégrant les nouveaux enjeux liés à la cybersécurité, à la durabilité et à la valorisation des données.

Une vision 2030 structurée et participative

La stratégie 2030 reposera sur une approche participative associant l’ensemble des acteurs concernés, équipes internes, partenaires institutionnels et experts. Ce processus collectif vise à définir des objectifs clairs et mesurables, traduits en programmes et projets concrets. Chaque initiative fera l’objet d’une fiche de suivi précisant les ressources mobilisées, les risques identifiés et les indicateurs de performance.

Cette méthodologie permettra d’inscrire les priorités de l’ANCFCC dans une feuille de route cohérente, articulant modernisation des services, intégration technologique et amélioration continue. Le tout sera consolidé dans un portefeuille de projets hiérarchisé selon leur importance stratégique et leur contribution à la performance institutionnelle.

Pour garantir la mise en œuvre effective de sa stratégie, l’ANCFCC prévoit de renforcer son dispositif de pilotage à travers la mise en place d’outils d’évaluation et de tableaux de bord dynamiques. Ces instruments permettront de suivre les progrès en temps réel, d’identifier les écarts et d’assurer une gouvernance fondée sur les résultats. L’exploitation des données foncières et cartographiques sera au cœur du dispositif.

En développant des systèmes d’information interconnectés, l’Agence entend améliorer la cohérence entre ses métiers et renforcer la fiabilité de la donnée publique. Cette démarche répond aussi à un objectif national, faire de l’information foncière un socle de la planification urbaine, du développement territorial et de la transparence immobilière.

Sécurisation du foncier et confiance numérique

La modernisation des outils s’accompagne d’un effort soutenu pour sécuriser les systèmes d’information et protéger les données foncières. L’ANCFCC, consciente des risques liés à la dématérialisation, a mis en place des protocoles renforcés de cybersécurité, des sauvegardes redondantes et des procédures internes de vigilance.

Parallèlement, elle poursuit la généralisation de l’immatriculation foncière sur tout le territoire, notamment dans les zones rurales. Cette action contribue à garantir les droits de propriété, à prévenir les litiges et à encourager l’investissement productif. En consolidant la confiance numérique et la sécurité juridique, l’Agence conforte sa position de garant de la gouvernance foncière nationale.

L’ANCFCC ne se limite pas à l’administration foncière : elle joue un rôle structurant dans la production et la mise à jour des cartes topographiques et thématiques utilisées par de nombreux départements ministériels. Ces données sont essentielles pour la planification des infrastructures, la gestion des ressources naturelles et la prévention des risques environnementaux.

La vision 2030 intégrera pleinement cette dimension durable, en s’appuyant sur les technologies de télédétection, les systèmes d’information géographique et les normes internationales d’interopérabilité. L’objectif est de disposer d’un référentiel géospatial national intégré, capable de soutenir la transition écologique et la planification territoriale du pays.

Une trajectoire de continuité et d’innovation

Forte de son expertise technique, de sa couverture nationale et de ses équipes qualifiées, l’ANCFCC aborde la prochaine décennie avec des fondations solides. La vision 2030 qu’elle prépare vise à conjuguer continuité et innovation : continuité, en consolidant les acquis des précédents plans ; innovation, en intégrant les outils numériques les plus récents et en développant des services à forte valeur ajoutée pour les usagers.

En inscrivant son action dans la durée, l’Agence entend réaffirmer son rôle de vecteur de modernisation de l’administration publique, au service du citoyen, de la transparence et du développement durable.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO