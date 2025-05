Commerce extérieur : Aziz Akhannouch présente la stratégie 2025–2027

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, mardi à Rabat, une réunion consacrée à l’examen de la feuille de route du secteur du Commerce extérieur pour la période 2025-2027 qui ambitionne de placer le commerce au service de la croissance et de l’emploi, d’encourager les exportations et de promouvoir le produit national, conformément aux Hautes Directives de SM Le Roi Mohammed VI.

Lors de cette réunion, le secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, a présenté la feuille de route du commerce extérieur 2025-2027, articulée autour de 3 objectifs stratégiques qui sont la création de quelque 76.000 postes d’emploi nouveaux, l’élargissement de la base des exportations à travers la création chaque année de 400 nouvelles sociétés d’export et la réalisation de 84 milliards de dirhams (MMDH) supplémentaires dans le secteur de l’export, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

M. Akhannouch a souligné, au cours de cette réunion, que le gouvernement a œuvré, en application des Hautes Directives Royales, à renforcer le commerce extérieur et à promouvoir les exportations nationales, en tant que levier de la croissance et du développement, mettant l’accent sur l’importance d’apporter un accompagnement et des encouragements aux petites et moyennes entreprises marocaines désireuses d’investir le domaine de l’export.

La feuille de route du Commerce extérieur pour la période 2025 – 2027 comprend six chantiers de réforme, dont l’accélération de la digitalisation du commerce extérieur, la création de bureaux régionaux pour accompagner cette digitalisation et la promotion des exportations des secteurs de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire.