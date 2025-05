Commerce extérieur: la Feuille de route pour la période 2025–2027 officiellement lancée

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, mercredi à Casablanca, la cérémonie de lancement officiel de la Feuille de route du secteur du Commerce extérieur pour la période 2025–2027.

Cette feuille de route s’articule autour de 3 objectifs stratégiques qui sont la création de quelque 76.000 postes d’emploi nouveaux, l’élargissement de la base des exportations à travers la création, chaque année, de 400 nouvelles sociétés d’export et la réalisation de 84 milliards de dirhams (MMDH) supplémentaires dans le secteur de l’export.

Lors de cette cérémonie, M. Akhannouch a souligné que cette feuille de route vise à établir un cadre cohérent et ambitieux pour le développement de ce secteur vital, afin d’en faire un véritable levier de développement économique et social pour le Maroc.

Il a rappelé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI accorde une attention particulière à ce secteur stratégique, en raison de son importance économique et de son rôle dans la valorisation des exportations et la création d’emplois durables.

Et de poursuivre : « C’est dans cet esprit que notre pays, en parfaite harmonie avec la vision éclairée de Sa Majesté, a fait le choix résolu de l’ouverture économique, animé par la conviction profonde que l’intégration au commerce international constitue un levier fondamental de croissance économique ».

Dans cette dynamique, le commerce extérieur, qui occupe une place stratégique dans le processus de développement du Royaume, reflète la compétitivité du tissu productif national, illustre la capacité du Maroc à attirer les investissements étrangers et renforce son positionnement dans les chaînes de valeur mondiales, a relevé M. Akhannouch.

« À travers cette feuille de route, nous ambitionnons de générer un chiffre d’exportation additionnel de plus de 80 milliards de dirhams. Elle vise également à élargir la base des exportateurs, avec pour objectif d’atteindre en moyenne 400 nouveaux exportateurs par an », a précisé le Chef du gouvernement.

Pour atteindre ces objectifs, une approche intégrée et participative a été adoptée, articulée autour de quatre leviers d’intervention et de six réformes transversales, a-t-il fait savoir, ajoutant que la mise en œuvre de la feuille de route comprendra aussi un ensemble de mesures transversales, dont le renforcement des exportations de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, ainsi que la création d’offices régionaux d’appui au commerce extérieur dans l’ensemble des régions du Royaume.

« L’Exécutif fonde de grands espoirs sur la mise en œuvre optimale de cette feuille de route, afin qu’elle contribue à son tour à l’atteinte des différents objectifs gouvernementaux en matière d’emploi, un enjeu qui constitue, pour nous, une priorité absolue », a dit M. Akhannouch, mettant en avant l’objectif de créer, via cette feuille de route ambitieuse, 76.000 emplois directs sur la période 2025-2027.

Et de soutenir : « Nous comptons également sur cette feuille de route pour améliorer le taux de couverture des importations par les exportations, en renforçant les exportations nationales et en orientant nos politiques économiques vers la préservation de la soutenabilité financière et commerciale ».

M. Akhannouch a réaffirmé l’engagement du gouvernement à poursuivre la mise en œuvre des différents chantiers programmés, afin que le Maroc puisse consolider sa position à l’échelle internationale et tirer pleinement profit des immenses potentialités dont il dispose dans le domaine des exportations.

Ont notamment pris part à cette cérémonie, le président de la Chambre des Conseillers, Mohamed Ould Errachid, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le ministre l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, le secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, le Président de Confédération Marocaine des Exportateurs (ASMEX), Hassan Sentissi, et le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.

S.L.