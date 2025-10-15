Concentrix Maroc, pionnier d’un modèle d’engagement humain au-delà du cadre professionnel

Fidèle à sa vision “Human First”, Concentrix Maroc réaffirme son rôle d’entreprise responsable en lançant le programme NOOR, une initiative pionnière à fort impact social.

Porté par une conviction profonde que la responsabilité sociétale commence d’abord envers ses propres collaborateurs, Concentrix Maroc agit concrètement pour accompagner les familles de collaborateurs décédés ou devenus invalides, à travers un soutien global, humain et durable.

Ce programme, mis en œuvre en partenariat avec l’association Al Jisr, allie solidarité, inclusion et continuité du lien social. Il prévoit un accompagnement scolaire et financier pour les enfants sur deux ans, ainsi qu’un parcours de formation et d’insertion professionnelle pour le conjoint ou la conjointe, afin de favoriser une autonomie pérenne.

Avec NOOR, Concentrix Maroc traduit sa politique RSE en actions tangibles, plaçant l’humain au cœur de sa stratégie et donnant un sens concret à sa promesse d’entreprise : accompagner la vie au-delà du travail.

« Le programme NOOR symbolise notre conception la plus sincère de la responsabilité humaine. Chez Concentrix Maroc, nous croyons qu’une entreprise ne doit pas seulement accompagner la carrière de ses collaborateurs, mais aussi les épauler, eux et leurs familles, dans les moments les plus difficiles de la vie.

Avec NOOR, nous avons voulu donner un visage concret à cette conviction : prolonger notre engagement au-delà du cadre professionnel, en prenant soin de ceux qui continuent de porter la mémoire et les valeurs de nos collaborateurs disparus ou fragilisés.

C’est une lumière que nous allumons ensemble ,un geste de solidarité, de dignité et d’humanité », déclare Redouane Mabchour, Directeur Général de Concentrix Maghreb.

Avec NOOR, Concentrix Maroc affirme son rôle de précurseur d’un modèle d’entreprise responsable et solidaire, où la performance se conjugue avec l’humanité et la durabilité sociale.

Une initiative qui illustre la conviction que le véritable engagement commence là où s’arrête le cadre professionnel.