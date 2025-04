Gitex Africa : Concentrix scelle sept partenariats stratégiques pour accélérer l’employabilité au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Concentrix Maroc a annoncé, à l’occasion de sa participation au GITEX Africa 2025, la mise en place d’un pôle de conseil dédié à la transformation digitale et à l’expérience client, ainsi que la signature de sept conventions de partenariat avec des acteurs institutionnels et privés de l’écosystème numérique, éducatif et entrepreneurial national.

Selon un communiqué de l’entreprise, ce nouveau pôle vise à accompagner les entreprises et institutions marocaines dans leur modernisation, à travers des services intégrant à la fois une expertise stratégique, des solutions technologiques avancées et un accompagnement personnalisé.

Ce pôle s’articule autour de plusieurs priorités, notamment l’élaboration et l’exécution de stratégies digitales, l’intégration d’outils basés sur l’intelligence artificielle et l’automatisation, l’optimisation de l’expérience client omnicanale, ainsi que la formation des équipes aux nouveaux standards de centricité client.

Présente depuis plus de 22 ans, Concentrix (anciennement Webhelp) emploie aujourd’hui plusieurs milliers de collaborateurs répartis sur 12 sites, et affirme sa volonté de contribuer à la stratégie nationale de transformation numérique et à la promotion de l’employabilité.

Dans ce cadre, l’entreprise a conclu sept partenariats structurants, notamment avec Technopark Maroc, EPIK Leaders, Maroc Numeric Cluster, EFE-Maroc, l’ANAPEC, l’APEBI et l’AUSIM.

Le partenariat établi avec Technopark Maroc a pour objectif de soutenir l’innovation intrapreneuriale et l’émergence de startups, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la data, en s’appuyant sur les ressources du CX Tek Lab de Concentrix.

L’accord avec EPIK Leaders s’inscrit dans une démarche de formation et d’accompagnement d’une nouvelle génération de jeunes leaders africains, à travers des programmes d’excellence, du mentorat personnalisé et des passerelles vers l’emploi.

En collaboration avec le Maroc Numeric Cluster, via l’initiative JobIntech, Concentrix s’engage à œuvrer pour une meilleure adéquation entre les compétences des jeunes formés et les besoins réels du marché du travail, notamment dans les métiers du digital.

Le partenariat avec EFE-Maroc vise, quant à lui, à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes à travers des actions de formation ciblées et une intégration facilitée dans les différents sites de l’entreprise à travers le pays.

Avec l’ANAPEC, Concentrix entend renforcer les dispositifs nationaux de soutien à l’employabilité, en mettant en œuvre des actions de présélection, de formation et de recrutement adaptées aux métiers de l’offshoring.

Enfin, à travers son adhésion à l’APEBI et sa coopération avec l’AUSIM, l’entreprise ambitionne de promouvoir l’innovation ouverte, d’encourager le développement des compétences dans le numérique, et de faciliter l’accès des entreprises et des professionnels aux solutions technologiques développées au sein de son Tek Lab.

Concentrix souligne que ces partenariats visent à renforcer sa contribution à l’écosystème numérique national, en mettant à disposition ses ressources, ses infrastructures technologiques, et son expertise internationale au service des acteurs marocains. Dans une déclaration à la MAP, le directeur général de Concentrix au Maroc et au Maghreb, Redouane Mabchour, a souligné que la participation de l’entreprise à l’édition 2025 de GITEX Africa s’inscrivait dans une volonté de renforcer sa contribution à l’écosystème du digital et de l’innovation technologique, tant au Maroc qu’en Afrique.

Il a résumé les axes majeurs de cette participation autour de « la technologie, les ressources humaines et l’innovation », mettant en avant les investissements réalisés par Concentrix dans la région, notamment l’ouverture de son deuxième Tech Lab à Marrakech, dédié à l’innovation en intelligence artificielle.

M. Mabchour a, par ailleurs, annoncé le lancement de la branche conseil de l’entreprise, destinée à accompagner les organisations marocaines et internationales dans leur transformation digitale, leur stratégie client et l’adoption de technologies innovantes.

La 3e édition de GITEX Africa Morocco, qui se tient du 14 au 16 avril à Marrakech, connaît la présence de quelque 45.000 participants et plus de 1.400 exposants représentant plus de 130 pays. Cette édition se démarque par une multitude de conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l’industrie créative et des forums de networking à forte valeur ajoutée.