Concentrix Maroc doublement distinguée par ReKrute

Pour la deuxième année consécutive, Concentrix Maroc s’est vu attribuer deux distinctions majeures lors de la cérémonie annuelle organisée par ReKrute, dédiée à la valorisation des meilleures marques employeurs au Maroc. L’entreprise a renouvelé ses labels Krunchy et Feel Good, affirmant ainsi son positionnement parmi les employeurs les plus engagés du pays.

Le label Krunchy distingue les entreprises capables d’attirer et de fidéliser les talents grâce à leur image et à leurs pratiques managériales, tandis que le label Feel Good récompense celles qui placent le bien-être des collaborateurs au cœur de leur culture d’entreprise.

Ces distinctions saluent une stratégie RH structurée autour de valeurs fortes, conjuguant excellence opérationnelle, inclusion et innovation. Concentrix Maroc se démarque notamment par une politique proactive en matière de diversité – plus de 50 % de femmes dans l’effectif global et au sein du comité de direction – ainsi que par son engagement en faveur de l’insertion des jeunes, en partenariat avec l’ANAPEC.

L’entreprise investit également dans un environnement de travail épanouissant grâce à plusieurs initiatives concrètes : télémédecine gratuite, crèches et salles de sport, accompagnement psychologique, réductions négociées auprès d’enseignes nationales, ou encore un système de récompenses internes destiné à soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs.

Portée par une communication interne dynamique et une écoute attentive des besoins de ses équipes, Concentrix Maroc confirme son ambition : être un employeur de référence et de confiance.