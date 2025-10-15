Nizar Baraka souligne l’engagement du Maroc pour une mobilité durable

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc, sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a inscrit la mobilité durable au cœur de sa vision d’aménagement et de développement, a affirmé, mercredi à Fès, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

Ouvrant les travaux du séminaire international ‘’Accessibilité et mobilité dans les zones urbaines et périurbaines : défis et opportunités pour les villes de demain’’, le ministre a souligné que le Royaume s’emploie à moderniser ses réseaux, à développer des modes de transport collectif performants, à promouvoir les mobilités actives et à intégrer les nouvelles technologies pour optimiser la gestion des flux et réduire l’empreinte carbone.

Ces efforts s’inscrivent, a-t-il noté, dans une perspective globale, où les échanges d’expériences et le dialogue international constituent des leviers essentiels.

Le séminaire de Fès, qui entre dans le programme officiel des travaux de l’Association Mondiale de la Route (PIARC), et qui rassemble des décideurs, des experts, des chercheurs et des acteurs de terrain venus des quatre coins du monde, s’inscrit dans cet esprit, a indiqué M. Baraka, ajoutant qu’à travers cet événement, le Maroc réaffirme sa conviction que la mobilité est un champ où les défis, par nature globaux, appellent des réponses concertées et solidaires.

Selon lui, cette rencontre, qui se veut à la fois un espace de réflexion stratégique et un catalyseur d’initiatives concrètes, est de nature à contribuer à l’émergence de nouvelles alliances, de projets communs et de politiques ambitieuses, au service de villes plus humaines, plus intelligentes et plus durables.

La mobilité est à la fois un droit fondamental, un vecteur de justice sociale, un moteur de développement économique et un pilier de la durabilité environnementale, a ajouté M. Baraka, notant que les villes sont confrontées, sous l’effet d’une urbanisation rapide d’aujourd’hui, à des défis immenses (congestion croissante, pression environnementale, fragmentation sociale).

Ces villes, a-t-il poursuivi, portent également ‘’une formidable capacité de transformation, pour peu que nous sachions articuler vision stratégique, innovation technologique et volonté politique’’.

Quelque 200 participants, dont des experts internationaux, des représentants d’organisations multilatérales et des décideurs impliqués dans la définition des politiques publiques liées à la mobilité et à l’aménagement urbain, prennent part à cette rencontre, qui vise à favoriser un débat scientifique et professionnel de haut niveau autour du développement de politique de mobilité urbaine durable.

Le séminaire de trois jours s’articule autour de cinq sessions techniques et une table ronde qui devraient traiter des priorités identifiées dans le cadre du plan stratégique 2024-2027 de l’Association mondiale de la route (PIARC) et croiser les expériences marocaines et internationales.

Les débats permettront d’explorer les solutions innovantes en matière de planification, de régulation, de sécurité et de résilience des systèmes de transport, tout en accordant une attention particulière à l’équité sociale, à l’inclusion et à la durabilité.

Cette rencontre est initiée par l’Association Marocaine Permanente des Congrès de la Route (AMPCR), en partenariat avec l’Association Mondiale des Routes et l’Université Privée de Fès (UPF), sous l’égide du ministère de l’équipement et de l’eau.