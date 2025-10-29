Un réseau en pleine transformation vers la mobilité durable

Les stations-service marocaines changent de visage. Jadis simples points de carburant, elles deviennent des espaces multiservices où se croisent digitalisation, énergie verte et confort client. Cette mutation, amorcée depuis quelques années, s’accélère aujourd’hui sous l’effet de la transition énergétique et des nouvelles attentes de mobilité.

Le secteur mondial des stations-service connaît une croissance soutenue. Selon le rapport Global Growth Insights 2025-2033, le marché progressera de 4,21% par an. Le Maroc suit cette tendance, porté par la modernisation du réseau et les énergies propres. Les acteurs du marché redéfinissent la fonction même de la station-service.

Leur ambition : transformer chaque point de vente en lieu de vie et de service. Il est aussi question de réduire durablement l’empreinte carbone des infrastructures.

Ainsi, la durabilité est devenue un pilier central de la stratégie de croissance des acteurs du secteur. Les stations pilotes se multiplient : elles associent panneaux solaires, bornes électriques et architecture éco-conçue. Objectif : étendre progressivement ces modèles à l’ensemble du réseau national.

Des espaces multiservices et connectés

Le virage numérique s’accélère dans l’ensemble du secteur. Les programmes de fidélité digitalisés permettent de cumuler des points et payer sans contact. Les applications mobiles, elles, facilitent la localisation et l’accès aux services des stations.

Les nouvelles stations intègrent aussi des concepts de restauration et de détente. Certains sites offrent désormais des espaces de coworking et de restauration conviviale. Restaurants, cafés, aires de repos et bornes de recharge rapide s’y côtoient harmonieusement.

Ainsi, la station devient un lieu de pause, de rencontre et de mobilité intelligente. Fait marquant, ces innovations ne concernent pas uniquement les grandes villes. Sur les axes autoroutiers et dans les zones rurales, les investissements se multiplient. Objectif :

offrir des standards homogènes de qualité et de service partout au Maroc.

L’énergie verte au cœur des stations

La transition énergétique devient également une réalité tangible dans les stations-service. Plusieurs réseaux ont déjà solarisé des dizaines de stations à travers le pays. D’autres équipent leurs sites de bornes de recharge et d’éclairage LED. Certains développent des stations hybrides combinant carburants, recharge électrique et photovoltaïque.

Ces initiatives soutiennent la stratégie nationale pour un mix renouvelable de 52% d’ici 2030.

Les stations-service deviennent ainsi un maillon clé de la politique énergétique nationale. Mais la mutation s’accompagne de défis structurels. Le coût élevé des équipements freine parfois le rythme de déploiement. Et les infrastructures électriques restent inégales selon les régions du Royaume.

L’adoption des véhicules électriques progresse encore lentement, malgré une dynamique enclenchée. Et l’électromobilité se renforce notamment sur les grands axes Tanger–Casablanca–Marrakech. Le secteur fait aussi face au défi du carburant informel.

Ce phénomène menace la sécurité, la concurrence loyale et les recettes fiscales. Les autorités intensifient les contrôles pour lutter contre cette pratique persistante. Les opérateurs misent, eux, sur la qualité et la sécurité pour se différencier. Cette bataille s’inscrit dans une logique de professionnalisation du réseau national.

Vers la station du futur

La station-service n’est plus un simple point de vente de carburant. Elle devient un acteur essentiel de la mobilité durable et de l’économie locale. À quoi ressemblera la station marocaine de demain ? Elle sera multiservice, digitalisée, écologique et centrée sur le confort du client.

Bornes rapides, panneaux solaires et zones de recharge connectées s’imposeront progressivement. Les stations autoroutières deviendront de véritables hubs de mobilité modernes. En ville, elles évolueront vers des espaces de convenance et de proximité. Le modèle économique, lui, se transforme profondément.

L’expérience client devient centrale dans cette nouvelle vision de la mobilité. Le plein de carburant s’intègre désormais à un écosystème global de services. Pause-café, repas, télétravail ou recharge électrique font partie de l’offre intégrée. Ainsi, le Maroc entre dans une nouvelle ère de mobilité durable. Les stations-service ne sont plus des haltes, mais de véritables espaces de vie.

Abdelhafid Marzak / Les Inspirations ÉCO