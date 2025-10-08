Inondations : le Maroc renforce ses plans de prévention dans le bassin du Bouregreg

Par LeSiteinfo avec MAP

La gestion proactive et l’élaboration de plans de prévention des risques d’inondation sont plus que jamais nécessaires pour protéger les populations et garantir la sécurité des biens, a indiqué mercredi à Rabat le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

Les risques d’inondation constituent un défi majeur pour le Royaume, particulièrement dans le contexte actuel de changement climatique et de pression croissante sur les ressources naturelles, a souligné M. Baraka dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du ministère, Abdelfattah Sahibi.

Les plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) jouent un rôle important en permettant de réguler l’urbanisation dans les zones vulnérables, a fait savoir le ministre lors d’un atelier de restitution des résultats de l’étude d’élaboration de ces plans dans le bassin de Bouregreg, organisé par l’Agence de Bassin Hydraulique de Bouregreg et de la Chaouia (ABHBC), en partenariat avec l’Agence Française de Développement (AFD).

La mise en place de ces plans repose sur une approche scientifique, technique et participative qui tient compte des réalités du terrain, des données hydrologiques ainsi que des dynamiques de l’urbanisation, afin d’élaborer des stratégies durables adaptées aux besoins des bassins hydrauliques, a relevé M. Baraka.

Ces plans ambitionnent de réduire la vulnérabilité des infrastructures existantes, d’éviter l’aggravation des risques et d’établir des mesures concrètes pour prévenir, atténuer et gérer les risques liés aux inondations, a-t-il expliqué.

La directrice de l’AFD, Catherine Bonnaud, a de son côté affirmé que les équipes se sont mobilisées pour cartographier, observer les éléments, prévoir, développer des systèmes d’alarme et communiquer, soulignant que les dispositifs de prévention sont au croisement des politiques d’aménagement, de gestion des ressources et de gouvernance territoriale.

Cette prévention est également une source de cohésion sociale, nécessitant une approche intégrée, transversale et territorialisée, a soutenu Mme Bonnaud, pour qui l’élaboration des PPRI est un projet pilote, porté au plus haut niveau par le Maroc et la France.

À son tour, le directeur de l’ABHBC, Omar Chafki, a indiqué que l’Agence a initié la première expérience au Maroc en matière d’élaboration de ces plans au niveau de communes des régions de Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra.

Avec l’appui de l’AFD, ce projet d’élaboration des PPRI dans cinq communes du bassin (Rommani, Maaziz, Ezzhiliga, Tighza et Mrirt) vise à réglementer l’occupation des sols en zones à risque et à anticiper les mesures de protection nécessaires à la sécurité des populations, a-t-il fait savoir.

Le projet inclut également le développement d’un modèle hydrologique et hydraulique de prévision des crues, permettant d’améliorer la résilience du bassin face aux phénomènes extrêmes dans la vallée du Bouregreg en aval du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah, a précisé M. Chafki.

Cet atelier a été l’occasion de présenter les avancées du projet et les actions futures pour renforcer la prévention des inondations dans cette zone. Il marque ainsi la finalisation du PPRI, en prévision de la mise en œuvre progressive des mesures préventives, l’installation de systèmes d’alerte et la sensibilisation des populations locales.