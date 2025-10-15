Casablanca : PwC inaugure son premier digital Resilience Center dans la région MENA

PwC au Maroc a inauguré, le 14 octobre, son Digital Resilience Center (DRC), premier centre de PwC dans la région, en présence de M. Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce. Cet espace est dédié à l’accompagnement stratégique et opérationnel, en matière de protection des données sensibles, de continuité des activités et de lutte contre la criminalité financière et la fraude.

Dans un contexte mondial marqué par l’instabilité géopolitique et les transitions technologiques, climatiques et sociales, les dirigeants font face à un double impératif : appréhender le risque cyber et adopter l’intelligence artificielle. Le Digital Resilience Center de PwC apporte une réponse concrète à ces enjeux en accompagnant les entreprises marocaines et africaines dans leur transformation digitale de manière sécurisée et durable.

« Le Digital Resilience Centre incarne parfaitement notre vision. Il s’agit d’un centre d’expertise et d’innovation, conçu pour accompagner les entreprises marocaines et internationales dans leur résilience digitale, la gestion des risques et la sécurité numérique. Nous croyons fermement que la technologie doit être au service de l’humain et que la cybersécurité est avant tout une affaire de confiance. C’est pourquoi nous investissons dans la formation, la montée en compétence des talents et le développement de solutions innovantes », souligne M. Réda Loumany, Senior Regional Partner – PwC.

Un centre conçu pour accompagner les transformations de manière sécurisée

Le Digital Resilience Center propose une offre complète de services managés de cybersécurité, opérée 24h/24 et 7j/7 depuis Casablanca pour le Maroc et à l’international. Son approche intégrée couvre l’ensemble du spectre des risques numériques, incluant la cybersécurité, le crime financier, le digital forensic et la conformité, en s’appuyant sur une équipe locale connectée à l’expertise mondiale de PwC.

Grâce à une conception modulaire, le centre offre des solutions adaptées à chaque entreprise et s’articule autour de quatre piliers : Managed Cyber, Managed Cyber Defense, Digital Identity et Cloud Security, répondant aux besoins croissants en matière de résilience numérique.

« Le Digital Resilience Center est une solution conçue pour répondre aux enjeux de résilience opérationnelle des entreprises marocaines et internationales. Face à ces défis, la maturité cyber des entreprises reste hétérogène, et la pénurie de talents spécialisés complique la mise en place de dispositifs internes robustes. Le marché attend donc des solutions opérationnelles, évolutives et contextualisées, capables de s’adapter à la diversité des structures et des secteurs », explique M. Jamal Basrire, Associé PwC, Technology Consulting Leader.

Un hub stratégique pour la région

Le Digital Resilience Center de PwC au Maroc s’inscrit pleinement dans les priorités nationales en matière de souveraineté numérique, d’innovation technologique et de formation des talents. Il constitue un levier d’accompagnement de la stratégie digitale « Maroc 2030 » en la matière de cybersécurité, en contribuant au renforcement des capacités nationales, à la formation de spécialistes du numérique et à la résilience des organisations publiques et privées.

« Le Digital Resilience Center de PwC au Maroc montre notre engagement à accompagner la transformation digitale et la résilience des entreprises marocaines et africaines », affirme M. Loumany. Il précise : « Au-delà du Maroc, notre ambition est de faire du DRC un hub régional, au service de l’Afrique, pour partager les meilleures pratiques, favoriser la coopération et soutenir l’innovation en cybersécurité ».

De son côté, M. Basrire, souligne : « La stratégie nationale cybersécurité 2030 du Maroc place le capital humain au cœur de ses priorités. L’objectif est de former plus de 100 000 cadres spécialisés dans les métiers du numérique et de la cybersécurité d’ici 2030 afin de remédier à la pénurie de compétences et soutenir la transformation digitale du pays. Nous contribuerons à cet objectif avec une force de frappe de 100 consultants dédiés d’ici 2030 ».

Un réseau mondial d’expertise au service des clients locaux

Le DRC de Casablanca s’appuie sur l’expertise mondiale de PwC en cybersécurité, forte de 7 800 professionnels et d’un réseau international de centres de résilience opérant en continu selon le modèle follow-the-sun. Cette interconnexion garantit aux clients un accompagnement de proximité, renforcé par la puissance d’un réseau global, et d’une présence disponible 24h/24 et 7j/7.

Au-delà de son rôle technologique, le centre contribue au développement des compétences locales et au renforcement de la résilience des organisations marocaines, consolidant ainsi la position du pays comme acteur clé de l’économie numérique régionale.

À propos de PwC au Maroc :

PwC aide les organisations de toutes tailles et de tous secteurs d’activité à créer de la confiance, se réinventer et se démarquer dans un monde complexe. Ses services de conseil, d’audit et d’expertise juridique et fiscale conjuguent avancées technologiques et savoir-faire pluridisciplinaires pour accompagner et accélérer la transformation durable des entreprises. PwC compte plus 400 collaborateurs au Maroc, 7 000 en France et au Maghreb, au sein d’un réseau de plus de 370 000 personnes dans 149 pays.