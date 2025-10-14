Casablanca: la construction de la nouvelle décharge sera bientôt lancée

Moulay Ahmed Afilal, le vice-maire de Casablanca, a annoncé que la construction de la nouvelle décharge publique de Médiouna démarrera au début de l’année prochaine.

Dans une déclaration à Le Site nfo, Afilal a assuré que le terrain a été acquis au nom de la commune de Casablanca et qu’il ne reste plus qu’à lancer les travaux de construction.

La commune avait déjà lancé un appel d’offres pour la création d’un centre de valorisation et de traitement des déchets ménagers à Médiouna, après l’intervention de Mohamed Mhidia, wali de la région Casablanca-Settat.

Un accord a été trouvé pour permettre à la commune d’utiliser le terrain qui avait été initialement refusé. Les appels d’offres pour les entreprises chargées de la réalisation de ce projet d’envergure ont donc été lancés.

L’usine de traitement, de valorisation et de tri des déchets devrait être construite en un an et demi. Casablanca se prépare ainsi à relever plusieurs défis majeurs, notamment ceux liés à l’eau potable.

À noter que le ministère de l’Intérieur avait adressé un courrier à la maire de Casablanca, Nabila Rmili, concernant l’acquisition de ce terrain appartenant à la communauté soulaliyate “Ouled Mjatia”. La commission chargée de la cession des biens fonciers des communautés soulaliyates avait initialement rejeté cette demande.

Kawtar Zaki (avec N.M.)