Clôture: la Bourse de Casablanca consolide ses gains

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a consolidé ses gains, lundi à la clôture, son indice principal, le MASI, s’adjugeant 0,63% à 18.666,19 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a également progressé de 0,63% à 1.511,6 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, a avancé de 0,55% à 1.268,29 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a augmenté de 0,69% à 1.868,88 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont terminé la séance sur des gains respectifs de 0,7% à 17.641,52 pts et de 0,75% à 16.150,57 pts.