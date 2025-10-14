Marocanité du Sahara: le Gabon réitère sa position

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Gabon a renouvelé, mardi à New York, son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, la qualifiant de « base sérieuse, crédible et constructive » pour parvenir à un règlement définitif au différend régional autour du Sahara marocain.

« Cette initiative s’inscrit en cohérence avec le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité, et bénéficie d’un soutien croissant au sein de la communauté internationale », a affirmé Lia Bouanga, Conseillère à la Mission permanente du Gabon auprès de l’ONU.

S’exprimant devant les membres de la 4è Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, la diplomate gabonaise a également tenu à saluer les efforts déployés par le Royaume pour le développement économique et social de ses Provinces du sud, notamment dans les domaines des infrastructures et de la gouvernance locale.

Ces investissements démontrent l’engagement du Maroc en faveur du développement inclusif et du bien-être des populations de ses Provinces du Sud, a-t-elle affirmé.

Bouanga a, par ailleurs, souligné que la résolution de ce différend régional « contribuera significativement à la stabilité et à l’intégration régionales », notant que le Maroc est un « partenaire essentiel de cette dynamique ».

Elle a, en outre, rappelé l’ouverture par le Gabon d’un Consulat général au Sahara marocain.

Par la même occasion, la diplomate gabonaise a renouvelé le soutien de son pays au processus politique, mené sous l’égide du Secrétaire général de l’ONU et facilité par son Envoyé personnel pour le Sahara marocain, dans le respect des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

S.L