Casablanca: vers le lancement d’une police de la propreté

Casablanca s’apprête à lancer la “police de la propreté”, une première au niveau national.

À travers ce projet, la commune de la métropole veut mettre en place un système de contrôle sur le terrain pour surveiller les comportements nuisibles à l’environnement et préserver la propreté de la ville.

Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, le lancement de la Police de la propreté reste tributaire de l’approbation des autorités, qui prévoient de tenir une réunion décisive le mois prochain afin de finaliser le cadre juridique et organisationnel de cette expérience.

D’après la même source, cette réunion permettra de définir les prérogatives de cette nouvelle brigade, la nature de ses interventions sur le terrain, ainsi que les amendes et sanctions qui seront appliquées en cas d’infractions.

