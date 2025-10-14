Accusations contre l’ex-gouverneur de Safi: l’Intérieur saisit la justice

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de l’Intérieur a indiqué, mardi, avoir adressé une requête, étayée d’un rapport de l’Inspection générale de l’administration territoriale (IGAT), à la présidence du Ministère public en vue de l’ouverture d’une enquête suite aux déclarations faites par un membre du conseil communal de “Lamsabih”, relevant de la province de Safi.

Dans ces déclarations, diffusées sur une vidéo relayée sur des réseaux sociaux, l’intéressé prétend qu’un entrepreneur a avancé que l’ancien gouverneur de la province de Safi lui avait demandé “un pot-de-vin” en contrepartie de la construction d’une route dans la commune, précise le ministère dans un communiqué.

Suite à ces déclarations, l’IGAT a diligenté une enquête administrative globale ayant permis de cerner les tenants et aboutissants de cette affaire, précise la même source.

Sur la base des conclusions de l’enquête effectuée, il a été décidé d’adresser une requête à la présidence du Ministère public pour l’ouverture d’une enquête à ce sujet, conclut le communiqué.

S.L.