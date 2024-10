La 15e édition du « Théâtre des Quartiers » s’ouvre à Meknès

La 15e édition du Tournoi Théâtre des Quartiers, orchestrée par la troupe Théâtre Chamat, marque un nouveau tournant dans la promotion de l’art dramatique au sein des quartiers de Meknès. Soutenu par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (MJCC), cet événement vise à former la jeunesse dans les disciplines théâtrales à travers une compétition artistique devenue un rendez-vous incontournable.

Ce tournoi met à l’honneur les jeunes talents des quartiers de Meknès, toutes générations confondues, avec des ateliers et formations dirigés par des artistes de renom. En collaboration avec des experts de l’art dramatique, l’événement permet aux participants de bénéficier d’un encadrement professionnel qui renforce leurs compétences et éveille leur sens artistique, faisant du théâtre un véritable levier d’expression pour la jeunesse locale.

Pour cette édition, un jury de professionnels, riche en diversité et en expertise, a été sélectionné pour évaluer les prestations des participants. Le jury est présidé par Dr. Abderrahman Ben Zidan, tandis que Saida Cherif, journaliste, occupe le rôle de rapporteuse des délibérations. Aux côtés de ces figures se trouvent Khouloud Bettioui, artiste, Dr. Fahd Kaghat, universitaire et dramaturge, ainsi que Mohamed Benaïssa, poète et écrivain. Ensemble, ils auront la tâche de récompenser les jeunes les plus talentueux et prometteurs.

Les premières répétitions ainsi que l’inscription des équipes ont d’ores et déjà démarré au Centre Culturel Mohamed El Mennouni de Meknès. Les dates des éliminatoires préliminaires seront annoncées sous peu, attisant déjà l’intérêt des participants et du public, tous impatients de découvrir les prestations de cette année.