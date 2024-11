Les Théâtrales présentent la comédie « Ce Soir ou Jamais ! » à Casablanca

La 13ème édition des Théâtrales, organisée par Top Event, propose une expérience théâtrale unique ce 21 novembre au Studio des Arts Vivants. La comédie interactive « Ce soir ou jamais ! », qui plonge avec humour dans les tribulations modernes du célibat.

Dans cette pièce, écrite par Robert Punzano et mise en scène par Sandra Tafroy, le personnage principal, Greg, est en quête d’amour sous pression. Ayant promis à sa mère de se marier avant ses 35 ans, il n’a plus qu’une heure pour rencontrer l’âme sœur. Pour l’aider dans cette mission impossible, il se tourne vers l’application de rencontres « Ce soir ou jamais ». Cette comédie explore avec finesse les illusions et attentes des rencontres en ligne, questionnant si les algorithmes peuvent réellement trouver l’amour et si Greg est prêt à dire adieu à sa liberté de célibataire.

Sophie De Lannoy et Florian Jutant, les interprètes, offrent des performances vibrantes, entre rires et moments de réflexion, pour une immersion totale dans cette satire du célibat moderne.

L’interactivité de la pièce, mêlée aux dialogues percutants, rend le public complice des mésaventures de Greg, créant une ambiance où les spectateurs se reconnaissent et partagent les défis contemporains des relations.