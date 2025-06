Franc succès de la deuxième édition de Comediablanca (VIDEO)

La deuxième édition de Comediablanca, orchestrée par l’agence Tendansia fondée par Saad Lahjouji et Myriam Bouyad, a tiré sa révérence ce week-end dans une explosion de rires et d’ovations. En seulement deux soirées, le festival a confirmé son statut d’événement phare, rassemblant plus de 8 200 festivaliers venus vibrer au rythme de l’humour, de la création et de la scène vivante.

Les tribunes du complexe Mohammed V affichaient complet bien avant l’ouverture des galas. L’effervescence était palpable, nourrie par une programmation à la fois exigeante et populaire. Des applaudissements nourris aux éclats de rire spontanés, le public a répondu présent à chaque minute, créant une ambiance à la fois festive, chaleureuse et électrisante. Casablanca s’est transformée, le temps d’un week-end, en un véritable théâtre à ciel ouvert.

Le 29 mai, les planches ont vibré sous les performances de figures majeures de l’humour marocain, à commencer par Hanane El Fadili, véritable icône nationale, dont les imitations irrésistibles ont déclenché une salve d’applaudissements. À ses côtés, Oussama Ramzi, Driss & Mehdi, Ayoub Idri, Said & Wadie, Ghita Kitane, Simo Sedraty et Mohammed Fatih ont su captiver le public avec des styles et des sensibilités variés.

Le lendemain, c’est l’humoriste franco-canadien Roman Frayssinet qui a pris le relais avec un stand-up halluciné, salué pour sa finesse et son originalité. La soirée s’est poursuivie avec un florilège de talents, Mimo Lazrak, Meryem Benoua, Oualas, Coco Makmak, Sarah Lélé, Ethan Lallouz et Erick Baert, maître de l’imitation à la voix caméléon. Tous ont offert des moments d’exception, entre finesse de l’écriture et puissance scénique.

Comediablanca, ce n’est pas seulement des spectacles, c’est aussi une expérience immersive complète. Le Village du festival a proposé un foisonnement d’activités, food court aux accents du monde, marché de créateurs mettant en valeur le savoir-faire local, chill zone propice à la détente, et même une arène d’improvisation rebaptisée “LMOUSSEM” où les joutes verbales ont fait rire et réfléchir. Un véritable carrefour de créativité, pensé comme un pont entre artistes, festivaliers et curieux de passage.

La magie opère aussi dans les moindres détails. Grâce à Amir Rouani, la mise en scène du festival s’est hissée au rang d’œuvre d’art. Le décor, inspiré d’un Maroc d’antan réinterprété avec audace, a enveloppé chaque performance d’une atmosphère unique, mêlant lumières poétiques, projections immersives et clins d’œil patrimoniaux. Chaque instant semblait conçu pour élever le rire au rang d’émotion esthétique.

Fort de ce succès, Comediablanca prépare déjà sa conquête de l’international. Prochaine escale, l’Olympia à Paris, lieu emblématique où le festival compte installer ses galas le temps d’une édition spéciale. Le festival s’accompagne d’un projet ambitieux avec la création d’une école dédiée aux arts comiques, visant à structurer une filière humoristique pérenne et rayonnante à partir du Maroc.