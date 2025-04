COMEDIABLANCA : quand l’humour marocain s’affirme comme une force culturelle majeure

Une conférence de presse inspirante dévoile des ambitions audacieuses, un rayonnement international et un engagement renforcé envers les talents émergents

Le jeudi 24 avril s’est tenue la conférence de presse officielle de la 2ème édition de Comediablanca, le festival du rire de Casablanca, événement phare dédié à l’humour au Maroc. Porté par l’agence Tendansia, ce rendez-vous culturel dévoile une vision ambitieuse : structurer une scène humoristique professionnelle, former les talents de demain et exporter le rire marocain bien au-delà des frontières. Avec un public visé de 4 000 festivaliers par soir, un « Village Comedia » transformé en lieu de vie artistique et un partenariat inédit avec la Fondation Hiba, Comediablanca se positionne comme un laboratoire d’innovation culturelle et sociale.

Une ambition nationale, une vision continentale

Lors de cette conférence de presse, Saad Lahjouji Idrissi et Myriam Bouayad, co-fondateurs de Tendansia et du festival, ont réaffirmé leur engagement à faire de Comediablanca un pilier incontournable de l’humour marocain. « Notre objectif est de créer un écosystème complet: du repérage des talents à leur accompagnement sur le long terme, en passant par la production de contenus innovants », a souligné Saad Lahjouji Idrissi.

Le Village Comediablanca : bien plus qu’un festival, une expérience totale

Cette édition marque l’extension du « Village Comediablanca », espace immersif où humour, art de vivre et partage se rencontrent. Conçu comme un véritable quartier éphémère, il intégrera : Un Marché des Créateurs mettant en avant l’artisanat local, une Chill Zone pensée pour se détendre et profiter de l’ambiance, un Food Court aux saveurs internationales, et une Gaming Zone pour des battles d’improvisations spontanées.

Amir Rouani, directeur artistique du festival, a imaginé l’aménagement et conçu la charte graphique du Village Comediablanca, afin de créer un lien où chaque espace raconte une histoire de convivialité et d’expression artistique.

Un tremplin pour les talents : l’engagement social au cœur du projet

Pionnier en matière d’inclusion, Comediablanca lance un programme d’accompagnement des jeunes humoristes en partenariat avec la Fondation Hiba. Résidences artistiques, masterclasses avec des professionnels internationaux et suivi post-festival : autant d’outils concrets pour structurer une filière humoristique durable. « L’humour n’est pas seulement un divertissement : c’est un vecteur d’émancipation et de dialogue social », a insisté Amir Rouani.

Rayonnement international : le Maroc, futur hub de l’humour francophone

Avec des projets de déclinaisons du festival dans d’autres villes marocaines, puis en Afrique et en Europe, Comediablanca nourrit une vision audacieuse : faire du Maroc un leader de la scène humoristique. Une ambition soutenue par des partenariats stratégiques et l’objectif à terme de créer une école dédiée aux arts comiques.