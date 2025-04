Al Moutmir, une offre d’accompagnement sur mesure pour une agriculture résiliente et durable

Cette initiative de développement agricole vient contribuer à la dynamique agricole et

à la stratégie nationale « Génération Green » pour une agriculture durable et écoefficiente.

Nouveautés:

1. Al Moutmir renforce ses équipes et élargitson offre au profit des agriculteurs

2. Offre Santé dessols: plus de 167 400 analyses de sols et exploration de nouvelles solutions

technologiques avancées

3. Marché local des engrais: la qualité en pôle priorité dans le respect des principes

internationaux des 4R Stewardship : Le Marché Marocain poursuit son chemin de customisation des engrais de fond Blend à travers son réseau de smart blender et ses partenaires : plus de 3 500

formules sur mesure ont été produites et générant un fort impact OCP Nutricorps ainsi que ses partenaires fabricants distributeurs décrochent pour la 3ème année consécutive la certification qualité ISO 9001 version 2015 pour le processde la production & vente des engrais de fond sur le marché marocain.

Déploiement réussi du pilote « Daman Samad », solution phygitale intégrée de smart packaging pour le suivi des sacs d’engrais de fond sur le marché local : +1 million de sacs pour la campagne 2024-2025.

OCP Nutricrops et son écosystème des Fabricants-Distributeurs d’engrais au Maroc

collaborent pour s’assurer de la disponibilité des engrais de fond de qualité auprès

du fermier au bon moment à travers la plateforme digitale « Souk Samad »

4. Le dispositif de transfert technologique s’élargit pour mieux accompagner les agriculteurs

5. @tmar l’application mobile de conseil agricole se dote de nouveaux services pour mieux

servirl’agriculteur: service de commande d’engrais et service d’irrigation intelligente

6. Agriculture de conservation/carbone farming: Al Moutmir mobilisé pour soutenir la

dynamique nationale et relever les défis de la sécurité alimentaire et des changements

climatiques: plus de 30 200 hectares couvertsen semis direct pour la campagne en cours

7. Nouveaux programmes pour étoffer l’offre au profit des agriculteurs : programme eau et

production animale

8. Al Moutmir « Sustainable Agricultural Mechanization » : 4 brevets décrochés et lancement

de nouveaux équipements agricoles adaptés.

9. La dynamique « des communautés de pratiques d’Al Moutmir » continue pour couvrir de

nouvelles thématiques liées aux défis actuels: eau, production animale, connexion aux

marchés…

10. Plusieurs publications scientifiques visant à disséminer le savoir auprès de l’écosystème

agricole

AL MOUTMIR, UNE OFFRE SUR MESURE QUI COUVRE TOUTE LA CHAINE DE VALEUR :

Al Moutmir est un modèle de développement agricole porté par l’UM6P et son Collège de l’agriculture.

L’offre comprend des solutions innovantes et adaptées aux besoins des agriculteurs. L’équipe stimule

en continu la boucle d’innovation avec les différentes forces vives de la filière agricole pour répondre

avec agilité aux challenges de l’agriculture comme la sécurité alimentaire et la rareté des ressources

et faire émerger des solutions innovantes, customisées et accessibles.

L’ambition d’Al Moutmir est d’être le trait d’union et le pont qui relie l’écosystème de la recherche et

de l’innovation à l’agriculteur. Instaurant ainsi une boucle d’apprentissage continue et une relation

pérenne et orientée fermier.

Al Moutmir apporte une offre sur mesure qui couvre toute la chaine de valeur : de l’identification des

besoins des sols à la contribution à la production de formules d’engrais adaptées en passant par

l’accompagnement des agriculteurs pour l’appropriation des bonnes pratiques agricoles et à la

connexion au marché.

L’initiative, aux côtés du Ministère de tutelle et de ses partenaires industriels, accompagne également

les agriculteurs pour leur permettre de disposer des solutions de fertilisation qui répondent le mieux

aux besoins de leurs sols et de leurs cultures. Ainsi et en plus des formules régionales issues de la carte

de fertilité des sols du Maroc, l’équipe accompagne les agriculteurs pour les familiariser avec la

fertilisation sur mesure. Plus de 3500 formules ont été utilisées par les agriculteurs depuis

l’introduction de la technologie smart blender en 2019. Un programme dédié aux revendeurs d’engrais

visant le renforcement de leur capacité est également déroulé.

6 ans déjà : une belle réussite rendue possible grâce à la confiance des agriculteurs et au soutien de

nos partenaires

Lancée en septembre 2018, l’Initiative Al Moutmir a été accueillie à bras ouverts par les agriculteurs

car elle leur apporte des solutions concrètes et adaptées à leurs besoins. Les jeunes ingénieurs

agronomes déployés sur le terrain travaillent main dans la main avec les agriculteurs qui sont les réels

champions portant le développement de l’agriculture au Maroc. Grâce à la mobilisation des

agriculteurs et des agricultrices et à leur détermination malgré les défis du monde agricole, l’équipe a

pu laisser une empreinte positive dans les différentes localités.

Nous avons bénéficié lors du lancement de l’Initiative Al Moutmir du capital confiance accordé par

tous les marocains à la marque OCP mais nous avons surtout bénéficié du crédit de la « Niyya

Hassana » du Groupe. Les agriculteurs, les partenaires locaux, les partenaires institutionnels, la société

civile et les autorités locales nous ont réellement facilité le déploiement.

Al Moutmir est fière aujourd’hui de voir émerger des agriculteurs modèles, ambassadeurs volontaires

qui encouragent les communautés à adhérer aux programmes, à utiliser les bonnes pratiques et à

étendre davantage l’impact, ce qui est réellement en soit la plus grande avancée dont nous sommes

fiers.

A date, l’initiative accompagne directement plus de 40 000 agriculteurs et plus de 540 000

indirectement via les solutions digitales. Elle est portée sur le terrain par une équipe de jeunes

agronomes mobilisés au plus près de l’agriculteur dans plus de 43 provinces. Ils assurent au quotidien

le transfert des technologies et du savoir scientifique. L’équipe s’est élargie en 2024 pour accueillir plus

de 40 agronomes et techniciens agricoles.

L’équipe Al Moutmir est également reconnaissante à tous ses partenaires institutionnels et industriels

qui sont mobilisés à ses côtés pour mieux servir les agriculteurs: les institutions scientifiques (INRA,

IAV, ENA, APNI, ICARDA et UM6P), les différents départements du ministère de tutelle (DRA, ONCA,

ONSSA, …) nos partenaires OCP Nutricrops, OCP SPS, INNOVX, Tourba, fabricants-distributeurs et

revendeurs, organisations professionnelles et agriculteurs.

1. Santé du sol : Al Moutmir élargit son offre et explore de nouvelles solutions technologiques

avancées afin d’élargir son offre d’analyse du sol et maximiser l’impact

Conscient que les analyses de sols sont le premier pas pour une connaissance de la santé du sol puis

pour une fertilisation raisonnée, l’UM6P mobilise ses moyens humains et techniques pour

accompagner les agriculteurs et leur permettre d’effectuer ce diagnostic sur des bases scientifiques. 7

laboratoires mobiles sillonnent le Maroc et effectuent gratuitement des analyses de sols en plus des

laboratoires de l’UM6P à Benguerir. Depuis le lancement de l’initiative Al Moutmir, plus de 167 400

analyses effectuées couvrant plus de 560 000 Ha.

Dans le cadre de sa démarche d’innovation continue, Al Moutmir explore d’autres solutions

technologiques avancées d’analyse du sol basées sur l’analyse spectrale (Laser Induced Breakdown

Spectroscopy – LIBS). C’est dans ce cadre, que l’équipe teste le LIBS. Une solution permettant

d’analyser une grande capacité d’échantillons de sols (200 analyses/jour contre 40 analyses/ jour au

niveau du laboratoire mobile). En plus de la rapidité d’analyse, cette technologie ambitionne de

réduire le coût de l’analyse pour en faire profiter un maximum d’agriculteurs.

2. Marché local des engrais : la qualité en pôle priorité

Les fabricants distributeurs d’engrais ainsi que la Direction Ventes Marché Local décrochent pour la

3

ème année consécutive la certification qualité ISO9001 version 2015 :

Les partenaires fabricants-distributeurs d’engrais, en partenariat avec OCP Nutricrops, ont pu

reconduire la certification ISO 9001 version 2015 des processus de fabrication et de distribution des

engrais de fond blend au niveau du marché national. La Direction Ventes Marché Local a également

obtenu la certification ISO 9001 version 2015 de son Système de Management de la Qualité (SMQ) de

la vente des engrais OCP pour les engrais de fond Blend. Cette certification couvre toute la chaine de

valeur des engrais à savoir: l’approvisionnement en engrais de base auprès du Groupe (phosphatés et

potassiques), la production des engrais de fond Blend et la distribution des engrais de fond Blend sur

tout le territoire marocain. Cette reconduction témoigne de l’engagement de notre Groupe et de ses

partenaires pour doter l’agriculteur de produits de qualité répondant aux strictes exigences

internationales.

Fruit d’un travail collaboratif intense et d’un accompagnement par des cabinets spécialisés en

management de la qualité, cette certification a un triple impact :

– Démontrer la capacité de la profession à évoluer constamment pour apporter les meilleures

offres de fertilisation, adaptées aux besoins de l’agriculteur et répondant aux exigences

internationales de qualité les plus poussées.

– Porter un regard neuf de la profession sur son environnement et sur les besoins évolutifs des

utilisateurs finaux, les agriculteurs, et être à l’écoute permanente de leur feedback:

l’agriculteur en tant que client final reste la cible principale de ces efforts.

– Identifier de nouvelles opportunités de développement et adopter de nouveaux axes

d’amélioration pour contribuer à une agriculture durable et résiliente.

La reconduction de cette certification pour la 3ème année consécutive confirme l’engagement du

groupe OCP comme étant une entreprise pionnière et responsable qui vise à approvisionner le marché

marocain par des engrais produits et commercialisés selon les normes internationales de qualité.

Déploiement de la solution « Daman Samad »

Il s’agit d’une solution phygitale intégrée de smart packaging permettant le suivi des sacs d’engrais de

fond blend sur le marché local. Solution développée par la start-up SensThings de l’écosystème de

l’UM6P.

Dans le cadre de son approche orientée client et son engagement de doter l’agriculteur de solutions

de fertilisation adaptées et répondant aux normes les plus strictes de qualité, OCP Nutricrops a initié

en partenariat avec ses partenaires Fabricants-Distributeurs et faisant levier de l’écosystème de

l’innovation de l’UM6P, la start-up SensThings, la solution « DAMAN SAMAD ». Il s’agit d’un projet qui

consistera à doter les sacs de 50 kilogrammes des engrais de fond (marques des partenaires industriels)

de puces électroniques. Ces puces donnent des informations utiles à l’agriculteurs: formule de

d’engrais de fond ensaché, son fabricant, la région de destination de la formule, etc.). Une fois scannés

dans une localité donnée, les sacs seront localisés et identifiés par rapport aux informations d’origines.

Ceci bénéficiera à l’agriculteur qui pourra vérifier l’authenticité de l’engrais de fond qu’il achète auprès

du point de vente. A noter que plus de 1 million de sacs sont produits pour la campagne agricole 2024- 2025.

Projet de Cartographie des points de vente de l’engrais de fond au Maroc

OCP Nutricrops et son écosystème des Fabricants-Distributeurs au Maroc travaillent ensemble pour le

renforcement de l’écosystème qui fabrique et distribue les engrais de fond Blend. Parmi les maillons

importants de cette chaine se trouvent les Points de Vente. Cartographier les points de vente est une

ambition communément portée par OCP Nutricrops et ses partenaires, et qui se concrétise aujourd’hui

à travers le projet « Cartographie des Points de Vente de l’engraisNPK-Blend au Maroc ». Ce projet est

réalisé, dans sa phase de lancement en 2023/2024, avec un partenaire marocain (GPS-Maroc). Le

projet consiste à identifier, en temps réel durant l’activité agricole, les différents points de vente à

travers tout le pays, qui commercialisent, de manière permanente ou occasionnelle, les engrais NPKBlend au Maroc. Pour ses premiers résultats, le projet a permis d’identifier et de répertorie plus de

2.300 points de vente durant la saison agricole 2023/2024.

Le marché marocain poursuit son chemin de la customisation des engrais NPK-Blend

La customisation des engrais de fond au Maroc poursuit son chemin avec un marché qui consomme

100% des engrais obtenus par la technologie du Bulk-Blending. Cette technologie est développée à

deux niveaux : un 1er niveau industriel généralisé à l’échelle de toutes les usines des partenaires d’OCP

Nutricrops (les Fabricants-Distributeurs), et un 2ème niveau avec la montée en charge du réseau des

Smart-Blenders permettant de produire des engrais sur mesure et à proximité de l’agriculteur.

3.Un programme de transfert technologique riche et diversifié

Programme des plateformes de démonstration

Al Moutmir apporte aussi une offre customisée d’accompagnement des agriculteurs et surtout les

petits et qui comprend des plateformes de démonstration, levier clé d’adoption des bonnes pratiques

agricoles tout au long du cycle des cultures. Ces plateformes ont un impact significatif sur l’aspect

végétatif et l’adaptation aux changements climatiques sur le rendement, la qualité des grains, le

rendement en pailles et aussi la rationalisation de la consommation des engrais et des ressources

hydriques. Depuis le début de l’initiative Al Moutmir, plus de 29 320 plateformes de démonstration

ont été installées sur plusieurs zones agro-climatiques du pays, 17 139 plateformes dédiées aux

céréales et légumineuses, 7 335 plateformes pour l’olivier, 1 527 aux autres espèces arboricoles, 2 499

aux cultures maraichères, 401 plateformes de maïs fourrager, 312 aux cultures oléagineuses, et 106

plateformes de quinoa. Le programme des plateformes de démonstration est également une

opportunité pour contribuer à la diversification des systèmes agricoles à travers l’introduction des

cultures à haute valeur ajoutée et de dérouler des itinéraires techniques, technologiques et

scientifiques adaptés et dont les résultats sont partagés avec les agriculteurs bénéficiaires et avec

l’écosystème scientifique, académique et industriel lors des 16 Open Innovation Labs organisés à date.

Un Programme Intégré de Management des Cultures (ICP) est déployé pour chaque plateforme et

couvre les différents stades de la culture. Au-delà de leur apport agronomique, les plateformes de

démonstration sont également une réelle opportunité pour analyser les comportements des

agriculteurs face aux nouveaux modèles de management des cultures et face aux nouvelles

technologies. Ce qui permet d’adapter en continu les solutions proposées, et de stimuler la boucle de

l’innovation en bonne intelligence collective contribuant ainsi à accélérer la transformation du secteur.

En vue de capitaliser sur les remontées des plateformes de démonstration et faciliter le partage de

ces remontées avec l’écosystème, une application digitale a été mise en place par l’équipe Al Moutmir.

« Agritrial » permet aujourd’hui la digitalisation de la conduite agronomique des parcelles de

démonstration et la remontée en temps réel d’informations fines sur l’évolution des plateformes

(stades phrénologiques, couleurs, stress, taille, photos & vidéos des plantes…). Ce gisement

d’informations est mis à la disposition de l’écosystème scientifique, académique et économique et fait

l’objet de symposiums annuel dans le cadre d’Al Moutmir Open Innovation Lab avec les différents

acteurs de la filière.

Programme de renforcement de capacité

Le programme de formation sur mesure est déroulé en vue d’accompagner les agriculteurs, les femmes

agricultrices, les coopératives et les jeunes leaders. Les agriculteurs adhérents bénéficient du suivi et

de l’accompagnement d’une équipe d’experts et agronomes expérimentés, à travers des visites

régulières, des formations ciblées et adaptées ainsi que des écoles aux champs leur permettant de voir

pour croire et d’apprendre en pratiquant des techniques fondées sur des bases scientifiques solides.

Plus de 17 500 formations ont été dispensées depuis le démarrage de l’initiative et couvrent des

formations théoriques et des écoles aux champs.

En vue de perpétuer l’impact, Al Moutmir encourage la communication entre fermiers. Plus de 120

vidéos « Min wa Ila Al Fallah » ont été produites et diffusées.

Agripedia, La plateforme du savoir agronomique apporte également une panoplie de guides et de

rapports en vue d’accompagner agriculteurs, agronomes et étudiants dans leurs quêtes de

documentation pour une meilleure prise de décision.

En effet, soucieuse d’agréger le savoir agronomique au sujet de l’agriculture au Maroc, Agripedia met

gratuitement à disposition des agronomes, agriculteurs, étudiants et passionnés d’agriculture un

ensemble riche et structuré de contenus scientifiques et techniques. Ce portail web agrège un savoir

scientifique diversifié, facilitant ainsi le partage et l’accès à une information de qualité. On y retrouve

une diversité de ressources adaptées aux besoins des utilisateurs : guides de culture, vidéos

didactiques, illustrations statiques et animées, couvrant plusieurs groupes de cultures.

Dans une logique d’amélioration continue, Agripédia se dote d’une nouvelle interface dédiée aux

chiffres clés de l’agriculture marocaine. Cet outil interactif permet un accès simplifié à des données

actualisées et fiables sur le secteur, contribuant à une meilleure compréhension des dynamiques

agricoles nationales. Il vise à accompagner les différents acteurs dans leurs décisions stratégiques et

opérationnelles, tout en renforçant l’accès à la donnée dans le monde agricole.

Des solutions digitales orientées agriculteur

@tmar, l’application mobile de conseil agricole

L’équipe Al Moutmir fait levier du digital en vue d’accompagner un maximum d’agriculteurs. Dans ce

sens, l’application mobile @tmar a pu apporter un accompagnement de proximité au profit de plus de

540 000 utilisateurs.

Toujours dans une approche orientée fermier, visant à répondre aux besoins spécifiques des

agriculteurs. @tmar se dote d’un nouveau service de commande d’engrais. Ce service s’ajoute aux

services déjà disponibles, à savoir : Suivre ma parcelle, Recommandation engrais de fond, Simulateur

de rentabilité, Infos marché, Météo, Docteur des plantes. Avec ce nouveau service, les agriculteurs

peuvent accéder directement au réseau de distributeurs d’engrais à proximité de leur exploitation.

Ainsi, ils peuvent commander les formules d’engrais recommandées en fonction des besoins

spécifiques de leur sol et de leur culture, auprès des revendeurs d’intrants agricoles les plus proches.

Ce service facilite la mise en relation entre les agriculteurs et les points de vente d’engrais de fond et

de couverture, offrant des options de filtrage par marque d’engrais et par mode de livraison (retrait en

point de vente ou livraison à l’adresse souhaitée). En sélectionnant un magasin, l’agriculteur accède à

des informations détaillées telles que le nom du magasin, le statut (société ou personne physique), le

numéro de téléphone, l’adresse et les produits disponibles. Cette initiative vise à simplifier l’accès aux

intrants agricoles, optimiser les processus d’achat et renforcer l’efficacité des pratiques agricoles au

Maroc. Soucieuse de doter l’agriculteur d’éléments de prise de décision facile, l’équipe Al Moutmir a

intégré à l’application une rubrique de revue où les utilisateurs peuvent noter les revendeurs selon

leurs expériences.

L’application se dote aussi d’un nouveau service d’irrigation intelligente. En partenariat avec l’Ecole

Nationale de l’Agriculture de Meknès (ENAM), @tmar comprend aujourd’hui de la solution Irri-Smart

qui est un outil d’aide à la décision simple et convivial, ce service permet de gérer l’irrigation localisée

des cultures au Maroc d’une manière fiable, au moment opportun et avec un suivi régulier (quantité

de chaque d’irrigation, nombre d’irrigations, durée de chaque irrigation) tout au long du cycle de la

culture. Ce service utilise des algorithmes scientifiquement fondés qui prennent en considération les

conditions locales des quatre composantes Climat-Sol-Plante-Eau.

T@swiq, une application pour dynamiser la commercialisation agricole

Dans le cadre de son engagement en faveur d’une agriculture plus connectée et inclusive, Al Moutmir

propose T@swiq, une market place innovante dédiée à la vente et à l’achat de produits et services

agricoles. Conçue avec et pour les agriculteurs, en partenariat avec l’école de coding 1337, cette

plateforme 100 % marocaine facilite la connexion des producteurs agricoles aux acheteurs potentiels,

encourage les circuits courts et favorise une meilleure valorisation des productions agricoles.

T@swiq permet aux agriculteurs de publier leurs offres de vente ou leurs demandes d’achat avec un

haut niveau de personnalisation. L’application couvre déjà six catégories de services, allant de la vente

de productions agricoles brutes et transformées, à la mise en relation pour la location et la vente de

terrains agricoles, en passant par la commercialisation de bétail, d’aliments pour bétail et d’intrants

agricoles.

Accessible gratuitement via Google Play Store (et bientôt sur iOS), T@swiq représente un levier clé

pour le développement d’un marché agricole digitalisé, contribuant ainsi à l’amélioration des revenus

des agriculteurs et à la résilience du secteur. Son évolution vers une plateforme transactionnelle

intégrant des services logistiques est en cours, renforçant davantage son rôle dans la modernisation

des échanges agricoles.

Dispositif de Marketing direct : Al Moutmir itinérant

Le dispositif itinérant Al Moutmir est une série d’escales provinciales de 3 jours par stop, qui vise à

promouvoir l’offre Al Moutmir auprès des petits et moyens agriculteurs et qui a pour objectifs :

– Disséminer les bonnes pratiques agricoles respectueuses de l’environnement pour une agriculture

durable et résiliente : notamment la fertilisation raisonnée dans le cadre d’un itinéraire technique

scientifique intégré, l’agriculture de conservation, la diversification des systèmes de culture, la

mécanisation durable, ainsi que la gestion durable de l’eau d’irrigation.

– Maintenir et renforcer nos liens avec les agriculteurs: Consolider la relation de proximité avec les

agriculteurs pour mieux comprendre leurs besoins et les accompagner dans leurs défis, à travers

l’atelier « Sawlouna Njawboukom, animé par un panel d’experts nationaux. Pour maximiser l’impact,

cette séance a été systématiquement diffusée sur la page Facebook d’Al Moutmir.

– Acheminer les farmer solutions au plus près des agriculteurs: faciliter leurs familiarisations avec les

nouvelles technologies en agriculture et les outils digitaux (@tmar, agripedia…)

– Mise en avant de nos partenaires fabricants distributeurs des engrais pour stimuler la consommation

d’engrais à travers la présentation de leurs offres produits, mise en contact des agriculteurs avec

les distributeurs, les points de vente smart blenders et les revendeurs.

Le dispositif Al Moutmir itinérant a parcouru plus de 10 étapes au cours de la campagne agricole 2024-

2025, accompagnant plus de 6 500 agriculteurs, plus de 30 provinces et plus de 131 Communes rurales.

Cette initiative s’est pleinement inscrite dans une dynamique collective visant à promouvoir une

agriculture plus performante, durable et résiliente.

4. Agriculture de conservation/Carbon farming : Al Moutmir mobilisé pour soutenir la dynamique

nationale

Etude de séquestration de carbone :

En partenariat avec UM6P et son Collège de l’Agriculture et des Sciences Environnementaux,

réalisation de la première étude de séquestration de carbone permettant de renseigner sur le potentiel

du marché du crédit carbone au Maroc.

Les pratiques de gestion des terres, telles que le semis direct, la rotation culturale, la gestion

appropriée des résidus et les cultures intercalaires sont perçues comme des stratégies clés pour

réduire les émissions de gaz à effet de serre en augmentant la séquestration du carbone et de l’azote

dans le sol sous forme de matière organique. Outre les avantages en matière de lutte contre le

changement climatique, ces pratiques peuvent également améliorer la santé des sols en favorisant

l’agrégation et en augmentant la fertilité, ce qui contribue à une meilleure productivité agricole.

Dans ce contexte, Al Moutmir en collaboration avec l’UM6P a lancé depuis la campagne agricole 2021-

2022, une étude visant à fournir des données scientifiques et des informations cruciales sur le potentiel

de séquestration du carbone dans les systèmes céréaliers au Maroc grâce à l’adoption de l’agriculture

de conservation. Ces résultats vont servir de base pour faciliter la prise de décisions et développer des

politiques agricoles et environnementales plus efficaces, favorisant des pratiques durables et

contribuant ainsi à l’atténuation du changement climatique, tout en renforçant la sécurité alimentaire

et la résilience des communautés rurales face aux défis climatiques actuels et futurs.

Les résultats de cette étude révèlent un potentiel significatif de séquestration du carbone associé à

l’adoption de semis direct dans l’ensemble des provinces sujet de l’études. La variabilité entre les

provinces est attribuée aux différentes caractéristiques des sols et aux conditions climatiques. Les

régions qui reçoivent plus de précipitations et moins sujettes à la chaleur présentent le potentiel de

séquestration du carbone le plus élevé, atteignant respectivement 0,96 t C/ha et 1,40 t C/ha dans les

zones montagneuses et favorables. En revanche, les zones moins favorables et intermédiaires,

caractérisées par des précipitations plus faibles et des températures plus élevées, présentent des

potentiels de séquestration plus faibles, à 0,63 t C/ha et 0,86 t C/ha respectivement.

D’autre part, l’étude révèle l’importance de la gestion des résidus dans le système de semis direct. En

effet, l’incorporation des résidus de culture dans le sol est cruciale pour la séquestration du carbone.

Cela favorise la formation d’humus, améliore le stockage du carbone, renforce la structure du sol,

retient l’eau et favorise l’activité microbienne.

Cette pratique permet de réduire l’érosion des nutriments et d’augmenter les rendements à long

terme des cultures. Par exemple, dans la province de Meknès, une région prometteuse pour la

séquestration du carbone grâce à l’agriculture de conservation, l’ajout de 10% de résidus de culture

permet d’augmenter le potentiel de séquestration à 7,41 t C/ha, tandis qu’un ajout de 50% le fait

passer à 27,35 t C/ha.

L’effet bénéfique des résidus de culture est plus prononcé dans les sols à faible teneur en sable, ce qui

met en évidence le rôle de l’argile et du limon dans le développement du carbone.

Contribution au programme national du semis direct à travers l’offre du programme de semis direct

d’Al Moutmir

Dans le cadre de sa contribution au programme National de Promotion du Semis Direct, la superficie

globale en semis depuis le démarrage du programme Al Moutmir a atteint plus 30 200 hectares au

niveau de plus de 130 localités et 26 provinces réparties sur différentes zones agro-climatiques et ce

grâce à la mobilisation de plus de 70 organisations professionnelles porteuses et plus de 4800

agriculteurs bénéficiaires.

Le programme cible les grandes familles de cultures annuelles pratiquées, à savoir les céréales,

légumineuses en premier lieu, mais aussi d’autres cultures à fort potentiel comme les oléagineuses.

Pour cette campagne, plus de 500 plateformes de démonstrations (PFD) céréales et légumineuses sont

dédiées au semis direct. Ce suivi comprend une conduite technique optimale ainsi qu’un protocole

scientifique visant à faciliter le transfert technologique et l’accompagnement des agriculteurs pour

s’approprier les bonnes pratiques agricoles (identification des besoins des sols, fertilisation sur mesure

et la lutte intégrée, récolte et stockage).

Diversification des systèmes de cultures

Face aux défis climatiques et aux pressions sur les ressources naturelles, Al Moutmir accompagne les

agriculteurs dans l’adoption de cultures alternatives à forte valeur ajoutée, telles que le quinoa, le

safran et le cumin. Ces cultures, mieux adaptées aux conditions locales, offrent à la fois une résilience

accrue et de nouvelles opportunités économiques. En plus de leur introduction, l’initiative assure un

accompagnement complet, allant de la formation aux bonnes pratiques jusqu’à la commercialisation,

garantissant ainsi une production optimisée et une meilleure rentabilité pour les agriculteurs

5. Les communautés de pratiques d’Al Moutmir s’agrandit pour encourager le partage des meilleures

pratiques agricoles et de capitaliser sur le savoir des communautés.

Dans le cadre de la dynamique de construction de savoir dans le domaine agricole, pilier phare de la

stratégie d’Al Moutmir, l’initiative a lancé en 2024 « Al Moutmir Communities of Practice ».

Les communautés de pratique, ces réseaux d’échange qui organisent très souvent des apprentissages

collectifs en vue de développer des modèles locaux ou des représentations partagées. Elles sont

constituées de groupe d’individus qui partagent leurs intérêts et leurs problèmes sur un thème en

particulier et qui approfondissent leur degré de savoir et d’expertise sur ledit thème en interagissant

sur une base régulière. Al Moutmir a initié ces communautés en étroite partenariat avec les

agriculteurs accompagnés et les partenaires de l’initiative aux niveaux national et international, et ce

en vue de promouvoir le partage et l’échange de connaissances et expériences dans un cadre qui

favorise le développement de nouvelles approches de résolution des challenges de l’agriculture dans

notre continent.

En moins d’un an, Al Moutmir a pu organiser une dizaine de CoPs qui ont rassemblé plus de 300

membres. La communauté s’agrandit au profit d’un échange fructueux visant la co-construction de

solutions innovantes et surtout adaptées aux contextes locaux. Une plateforme digitale est en cours

de construction en vue d’agréger les savoirs et de faciliter l’interaction entre les membres actuels et

futurs.

6. Management durable de l’eau : technologies et approches pour une agriculture résiliente :

Face aux défis croissants liés aux changements climatiques et à la raréfaction des ressources hydriques,

une gestion efficace de l’eau est devenue un impératif pour assurer la pérennité de l’agriculture

marocaine. C’est dans cette optique qu’Al Moutmir déploie son programme « Management durable

de l’eau », une approche intégrée visant à optimiser l’utilisation des ressources hydriques grâce à des

solutions innovantes, adaptées aux spécificités locales.

Cette initiative repose sur le transfert de technologies et un accompagnement de proximité,

permettant d’améliorer la productivité en eau à travers plusieurs actions clés :

 Optimisation de l’irrigation pour une gestion raisonnée des ressources hydriques

 Mise en place de plateformes de démonstration sur le terrain

 Amélioration de la productivité de l’eau de plus de 25%

Afin d’assurer un impact durable, l’initiative s’articule autour de trois axes majeurs :

1. Communauté de Pratique sur la Gestion Durable des Ressources Hydriques : initiée en

février 2025, cette communauté rassemble plusieurs acteurs (institutionnels, agriculteurs,

chercheurs, experts, coopératives, acteurs publics et privés, industriels, start-ups, médias…)

pour favoriser le partage des connaissances et la mise en place de solutions collectives face

aux défis liés à l’eau en agriculture.

2. Renforcement des Capacités et Formations des Agriculteurs

 Organisation des formations théoriques

 Organisation d’écoles aux champs

 Introduction à l’utilisation des eaux non conventionnelles

 Accompagnement de +200 coopératives dans l’économie et le recyclage de l’eau

3. Déploiement de Nouvelles Technologies pour une Gestion Optimisée de l’Eau

 Installation de capteurs de suivi de l’humidité du sol

 Optimisation des stratégies d’irrigation des cultures

 Développement et mise en place de solutions low-cost adaptées aux agriculteurs

7. Production animale : levier d’impact au cœur de la stratégie Al Moutmir

Dans le cadre de sa stratégie intégrée pour une agriculture durable et résiliente, Al Moutmir a lancé

en 2025 son nouveau programme dédié à la production animale. Cette initiative vise à accompagner

les éleveurs à travers une offre de services complète, combinant conseils techniques, formulation de

rations, valorisation des coproduits et optimisation des pratiques d’élevage. Deux zones pilotes ont

été activées dans les régions de Rhamna et Sidi Bennour, en étroite collaboration avec les acteurs

institutionnels, locaux et privés. Cette approche participative permet de co-construire des solutions

innovantes, accessibles et adaptées aux réalités du terrain, contribuant ainsi à l’amélioration de la

productivité, de la rentabilité et du bien-être animal.

Dans ce sens, Al Moutmir a organisé une Community of Practice (CoP) consacrée aux productions

animales, sous le thème : Productions animales : comment allier durabilité, innovation et intégration

au service de l’écosystème. Cette CoP a permis de créer un espace de dialogue, d’apprentissage et de

co-construction, mobilisant une diversité d’acteurs : ingénieurs, éleveurs, chercheurs, institutions,

coopératives, organisations professionnelles et opérateurs privés. À travers des interventions

d’experts, des ateliers interactifs et des retours d’expériences terrain, la communauté a permis de faire

émerger des pistes d’action concrètes autour des enjeux clés de l’élevage – alimentation,

reproduction, santé animale, intégration culture-élevage – et d’accélérer la transformation durable

des systèmes d’élevage au service des territoires.

Dans un premier temps, des pilotes seront lancés durant cette campagne dans plusieurs provinces

pour couvrir différentes productions animales.

8. Al Moutmir Sustainable Agricultral Mechanization : Une dynamique renforcée pour une

mécanisation agricole adaptée et accessible

Convaincue que la mécanisation agricole adaptée est un levier clé pour la transformation de

l’agriculture en Afrique, Al Moutmir poursuit, en 2025, la dynamique « Al Moutmir Sustainable

Mechanization », initiée en janvier 2024. Après le succès des six prototypes, développés en 2024, cette

initiative entame 2025 avec quatre nouveaux équipements agricoles répondant aux besoins de

l’agriculteur.

Conçue en collaboration avec et l’African Conservation Tillage Network (ACT), et enrichie par les

agriculteurs, cette initiative repose sur une approche d’innovation frugale visant à proposer des outils

accessibles, efficaces et adaptés aux réalités locales.

Un déploiement élargi et de nouveaux équipements en 2025

Face à l’engouement des agriculteurs et partenaires, Al Moutmir a lancé en juillet 2024 un hackathon

d’innovation frugale, réunissant un écosystème élargi pour accélérer le développement d’une

mécanisation durable et adaptée.

Pour 2025, l’initiative introduit quatre nouveaux équipements destinés à améliorer l’efficacité des

exploitations agricoles :

1. Récupérateur de menue paille

2. Collecteur des eaux pluviales

3. Broyeur-aplatisseur pour aliments de bétail

4. Mélangeur pour aliments de bétail

Avec cette dynamique d’innovation continue, Al Moutmir Sustainable Agricultural Mechanization

confirme son engagement pour une mécanisation accessible et durable, contribuant ainsi à une

agriculture plus résiliente et performante au Maroc et en Afrique.