Galerie H by Holmarcom : nouvelle exposition « Maroc, mon amour » à l’Honneur

La Galerie H by Holmarcom révèle un nouveau chapitre de son histoire avec sa 7ème exposition intitulée « Maroc, mon amour » et réaffirme son engagement continu à promouvoir le design marocain et à soutenir les jeunes talents émergents.

« Maroc, mon amour » : Une ode à la patrie, à travers le prisme du design

L’exposition « Maroc, mon amour » met en lumière deux jeunes talents prometteurs, Hind Kharifi et Nadia Berriss, dont le travail reflète l’amour profond qu’elles portent à leur pays, à travers des créations inspirées de récits personnels, de souvenirs précieux et de traditions ancestrales qui ont nourri leur créativité.

Hind Kharifi ouvre les portes de son univers d’enfance au Maroc avec sa collection « Mémoires enchantées », capturant l’insouciance et les rêves qui ont façonné son identité de designer. Elle a déclaré : « chacune de mes créations est un fragment de mon enfance. Mon travail évoque une époque emplie d’émerveillement et mon souhait est de continuer à répandre cette magie ».

De son côté, Nadia Berriss met en valeur le patrimoine marocain avec sa collection « Patrimoine éternel », démontrant comment l’héritage marocain peut s’harmoniser avec la modernité. Son travail sert de plaidoyer pour la transmission du savoir-faire local et des traditions marocaines. « mon travail est un dialogue entre le passé et le présent, une célébration de la beauté intemporelle du patrimoine marocain », a-t-elle partagé.

Galerie H by Holmarcom, une identité rafraichie …

Dans la continuité de son engagement, la Galerie H a fait évoluer son identité visuelle qui s’inspire désormais des motifs iconiques du zellige marocain, symbolisant ainsi un pont entre tradition et innovation et une ouverture vers de nouvelles perspectives pour le design marocain.

… et un espace repensé, grâce à une énergie collective

La Galerie H dévoile un nouvel espace, fruit d’une collaboration étroite avec plusieurs designers ayant participé lors d’expositions antérieures, et dont les noms occupent désormais une place de choix dans le monde du design marocain.

Le design de ce nouvel espace a été confié au talentueux Younes Duret, dont la vision a contribué à insuffler une nouvelle dynamique à la Galerie.

De son côté, le jeune architecte et designer Yassine Hmichane a apporté son talent à la scénographie de cette 7ème exposition. Son objectif : créer une expérience immersive pour les visiteurs, en utilisant habilement l’espace, jouant avec les couleurs et intégrant des écrits artistiques sur les murs.

En complément de l’espace dédié aux expositions, on retrouve désormais dans la galerie un espace « concept store » qui met en lumière les jeunes créateurs marocains, en proposant à la vente une sélection d’articles originaux, allant des objets de décoration aux bijoux, en passant par la mode et les produits cosmétiques, reflétant ainsi la diversité de la création contemporaine marocaine. Cet espace sera géré en partenariat avec Mouad Mohsine et Mohcyn Bousfiha, créateurs de la marque de soins cosmétiques The Moroccans et fondateurs du concept store MORO Marrakech, avec pour objectif d’encourager les achats « made in Morocco ».